Egyenesen a sztárséf feleségétől: ezt az ünnepi receptet muszáj kipróbálnod karácsony előtt

Már sorakoznak az ünnepi receptek karácsony közeledtével, és mind arra várnak, hogy elkészítsük őket. Rácz Jenő Michelin-csillagos séf felesége, Rácz-Gyuricza Dóra olyan recepttel lepte meg rajongóit, amelyről még nem is hallottunk. Ez a karácsonyi sütemény tökéletes választás az ünnepekre.

A gesztenyés krémmel töltött palacsinta tökéletes karácsonyi sütemény lesz Fotó: Illusztráció/Pexels

Karácsonyi sütemény: gesztenyés krémmel töltött csokis palacsinta

Ennek a különleges karácsonyi süteménynek a receptjét egyenesen Rácz-Gyuricza Dóra mondja és készíti el Instagram-videójában.

Hozzávalók:

A palacsinta tésztához:

3 tojás

3 ek. porcukor

100 g liszt

1 ek. kakaópor

csipet só

vanília aroma

30 g olvasztott vaj

280 g tej

A krémhez:

160 g főtt gesztenye

2 ek. cukor

10 g vaj

180 ml Milli főzőtejszín

250 ml Milli habtejszín

édesítő/cukor ízlés szerint

nagy csipet só

Elkészítés:

A palacsintatésztával kezdünk, amihez három tojást összekeverünk egy kis porcukorral, vaníliaaromával, sózzuk, adunk hozzá kakaóport és a megfelelő mennyiségű lisztet. Ha elértük ezt az állagot, hozzáadjuk az olvasztott vajat és annyi tejet, hogy elérjük ezt a palacsintatészta állagot, majd kisütjük őket. Közben a serpenyőben két evőkanál kristálycukrot hevíteni kezdünk 10 g vajjal, habosítjuk, majd hozzáadjuk a gesztenyéket. Ha pedig mindenhol átjárta a karamella, akkor felhúzzuk az egészet egy kis főzőtejszínnel. Ebben az állapotában mehet hozzá egy nagy csipet só, és amikor teljesen kihűlt, akkor egy botmixerrel simára turmixoljuk. Közben felvertem 250 ml habtejszínt, ehhez hozzákevertem a gesztenyekrémet és ezzel az isteni kombóval fogom megkenni a palacsintákat. A palacsintákat egymás mellé félig fedésben sorakoztatom fel, majd a közepét megkenem a krémmel egyenletesen, és feltekerem. Ezt a folyamatot addig folytatom, ameddig van krémem és palacsintám, majd egy folpakkot tekerek köré jó szorosan, és beteszem a hűtőbe 2 órára. A tetejét mogyorókrémmel kenjük meg, és egy marék aprított, pirított mogyoróval megszórjuk. Tejszínhabbal díszíthetjük

– vezet minket végig Rácz-Gyuricza Dóra az elkészítés folyamatán. A videóban az egész elkészítési folyamat megtekinthető: