Puskás Ferenc unokájának lakását vásárolta meg Bochkor Gábor a spanyol riviérán

A vasárnapi Heti Napló adásában ismerhették meg a nézők a legendás futballista két unokáját, akik Spanyolországban élnek és azért utaztak haza, hogy értékesítsék a kispesti lakást, ahol maga Puskás Ferenc is lakott. Bochkor Gábor rádiós műsorvezetővel, is találkoztak, mivel Isabela, az egyik családtag, korábbról ismerte a műsorvezetőt, akivel még a nyugat–európai országban futottak össze.

Bochkor Gábor Puskás Ferenc unokájával találkozott Spanyolországban (Fotó: Retro Rádió)

Bochkor Gábor váratlanul futott össze Puskás Ferenc unokájával

A műsorvezető egy ingatlan miatt utazott Spanyolországba, mivel szeretett volna egy lakást vásárolni és a sors keze is közrejátszott abban, hogy éppen az ikonikus futballista unokájától nézett ki egy meseszép házat.

Éppen egy lakást kerestem Benidormban egy ingatlanossal, akivel több helyet is megnéztünk és az egyikben egy férfi állt, két boxer kutyával, akiktől baromira féltem és a házbemutatás közben megkérdezte a tulaj, hogy magyarok vagyunk–e, amire válaszoltam megilletődve, hogy igen. Erre kiderült, hogy a férfi felesége is magyar és elárulta, hogy nem is akárki a párja, hanem Puskás Ferenc unokája, ami teljesen lesokkolt, mire megmutatta a rengeteg ereklyét, ami az ágyneműtartóban volt

– így találkozott a legenda unokája és Bochkor Gábor egy meglepő lakásvásárlás közben.

Bochkor Gábor a Puskás–lak mellett döntött

Sokáig nem árulta el, milyen döntést hozott a műsorvezető a házzal kapcsolatban, de a Heti Naplónak erről is beszámolt.

A közjegyzőnél találkoztunk legközelebb, ami szintén vidám hangulatban telt

– számolt be Bochkor Gábor, akinek azóta is jó a kapcsolata a legendás focista unokájával és ezentúl is tartani fogja vele a kapcsolatot.