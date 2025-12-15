Hihetetlen tragédia: magyar áldozata is van a Bondi Beach-i mészárlásnak
Sokkoló terrorcselekmény történt vasárnap Bondi Beach-en.
Vasárnap helyi idő szerint 18:47-kor két fegyveres nyitott tüzet a Bondi Beach környékén tartózkodó tömegre. Ahogy arról korábban beszámoltunk, rendőrség megerősítette, hogy a támadást terrorcselekményként kezelik, amely a zsidó fényünnep első napján, a tengerpart melletti parkban megrendezett hanuka ünnepséget vette célba. Időközben az is kiderült, hogy az ausztráliai terrortámadásnak magyar áldozata is van.
A Bondi Beach-en történt támadás magyar áldozatát gyászolja a közösség
Mély megrendüléssel búcsúzunk barátunktól, Marikától, akivel az utóbbi években minden júniusban személyesen találkozhattunk Komáromban. A hanukai terrortámadás áldozatául esett kedvenc tengerpartján, az ausztráliai Bondi Beachen. A család és a barátok gyászában osztozunk, az együtt töltött napok emlékét sosem feledjük! (Martin Korčok fényképe június 8-án készült a komáromi temetőben.)
- írják a Komáromi Zsidó Hitközség Facebook-oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre