Európa sok országától eltérően, nálunk nincsenek terrortámadások és fenyegetések

Kucsera Gábor fontos üzenetet osztott meg, nem csak a lángos árára hívta fel a figyelmet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 17:40
Kucsera Gábor karácsonyi vásár terrortámadás

Kucsera Gábor is kinézett a karácsonyi vásárra. "Örülök, hogy tavalyhoz képest az árak most is maximalizálva vannak, és hogy 1600 forintba kerül egy lángos, tavaly is ugyanennyi volt, pár évvel ezelőtt 3-4 ezer forintba került, most viszont tényleg korrekt áron vannak, ahhoz képest, hogy karácsonyi vásárban vagyok"

Kucsera Gábor és párja
Kucsera Gábor nem csak a lángos árára hívta fel a figyelmet. Fotó: Szabolcs László

Kucsera Gábor azonban nem csak a lángos árára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy hazánkban az ország bármelyik részén békésen sétálgathatunk a karácsonyi vásárokban. Európa sok országától eltérően, nálunk nincsenek terrortámadások és fenyegetések. 

Szomorú, hogy a világ jó néhány városában féltek megrendezni a szokásos adventi vásárokat, vagy ha mégis, akkor csak fokozott biztonsági intézkedések mellett.

- írta Facebook bejegyzéséhez.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
