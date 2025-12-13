Európa sok országától eltérően, nálunk nincsenek terrortámadások és fenyegetések
Kucsera Gábor fontos üzenetet osztott meg, nem csak a lángos árára hívta fel a figyelmet.
Kucsera Gábor is kinézett a karácsonyi vásárra. "Örülök, hogy tavalyhoz képest az árak most is maximalizálva vannak, és hogy 1600 forintba kerül egy lángos, tavaly is ugyanennyi volt, pár évvel ezelőtt 3-4 ezer forintba került, most viszont tényleg korrekt áron vannak, ahhoz képest, hogy karácsonyi vásárban vagyok"
Kucsera Gábor azonban nem csak a lángos árára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy hazánkban az ország bármelyik részén békésen sétálgathatunk a karácsonyi vásárokban. Európa sok országától eltérően, nálunk nincsenek terrortámadások és fenyegetések.
Szomorú, hogy a világ jó néhány városában féltek megrendezni a szokásos adventi vásárokat, vagy ha mégis, akkor csak fokozott biztonsági intézkedések mellett.
- írta Facebook bejegyzéséhez.
