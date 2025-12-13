A Háborúellenes Gyűlés egyik kérdése: fenyegetést jelent Brüsszel számára Magyarország migrációs politikája

Orbán Viktor miniszterelnök a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy Magyarország migrációs politikáját Brüsszelben fenyegetésként élik meg. Kiemelte, hogy a migráció a jövő generációjának egyik legfontosabb kérdése, elmagyarázva azt is, hogy miből fakadnak a legnagyobb problémák.

Orbán Viktor miniszterelnök a Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: MW

Miért fontos a migrációról beszélni? Ez volt a Háborúellenes Gyűlés egyik fő kérdése

Ugyan a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen elsősorban a háborús gondolkodás ellen álltak ki a békepárti magyarok, a háborús veszély után a második legnagyobb probléma a migráció kérdése. Orbán Viktor miniszterelnök szerint nem a múlt, hanem a jövő generációjának a legfontosabb kérdése a migráció. Nem csupán Brüsszelben igyekeznek migrációpárti politikát érvényre juttatni, hanem a hazai ellenzéken keresztül is; a Tisza Párt és a DK támogatja azt a migrációs paktumot, amelyben arról beszélnek, hogy 30 ezer migránsnak kellene fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel.

Magyarország részéről minden bizonnyal jó döntés volt, hogy ne engedjenek át bevándorlókat a határon, ám a küzdelem ezzel nem ért véget. A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen a kormányfő azt mondta, Magyarország 2016-ban vált veszélyessé Brüsszel számára a migráció szempontjából, mert azóta példaként áll más országok előtt, hogy meg tudja védeni a hazáját.

Akkor Európa, bennünket leszámítva azt mondta, hogy a migráció jó. Magyarország akkor is azt mondta, hogy teljesen félreértik a helyzetet. Több millió ember bejött, ezeket már nem lehet kiküldeni. Magyarországon a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel.

– fogalmazott a miniszterelnök. Magyarországon, a választásokon is próbálnak utat adni a brüsszeli migrációs terveknek. A miniszterelnök szerint fel kell készülni arra, hogy Brüsszel már a harmadik magyar választást próbálja megnyerni 2018 óta, amiért Magyarország 2015-ben elutasította a migrációt.

Minden baj, ami a migrációból van, abból fakad, hogy Brüsszel rosszul döntött akkor, amikor mi jól. Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp, megmaradhatott volna Európa kereszténynek, európainak. Ezt a kormányt akarják most levadászni, olyan kormányt akarnak, ami eleget tesz az ő szándékaiknak. Ezért akartak megbuktatni 2018-ban, 2022-ben és most 2026-ban. A Tisza ennek a szándéknak a megtestesítője, a mostani ellenzéki vezető olyan, mint Márki-Zay Péter, akit előszedtek a kalapból és oda állították, bár Márki-Zay legalább polgármester volt, talán a helyiekért már tett valamit, nem úgy, mint Magyar Péter

– jegyezte meg. A kormányfő szerint, a migráció valójában nem múlt idő, hanem a jövő legnagyobb kérdése, hiszen folyamatosan védekeznünk kell és Afrika még meg sem mozdult.

Ha nézik a számokat és látják a furcsa gondolkodású nyugati vezetőket és megmozdul Afrika, sokkal nagyobb bajban leszünk. Törökországra sem szoktunk úgy gondolni, mint életbiztosítás, de Törökország a magyarok életbiztosítása, ott van hárommillió olyan menekült, akit Erdogan kormánya nem enged ki és 100 ezer menekült, akit megállítanak. Ha ez változik, ránk zúdulhat ez a tömeg. A migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának, ha túléltük a háborút

– hangsúlyozta a miniszterelnök.