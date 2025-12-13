RETRO RÁDIÓ

A migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának

Magyarország elutasítja a migrációt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 15:48
"A migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának, ha túléltük a háborút" - mondta Orbán Viktor a negyedik Háborúellenes Gyűlésen.

A miniszterelnök szerint Magyarországon a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot, amelyben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel.

Minden baj, ami a migrációból van, abból fakad, hogy Brüsszel rosszul döntött akkor, amikor mi jól. Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp, megmaradhatott volna Európa kereszténynek, európainak. Ezt a kormányt akarják most levadászni, olyan kormányt akarnak, ami eleget tesz az ő szándékaiknak. Ezért akartak megbuktatni 2018-ban, 2022-ben és most 2026-ban. A Tisza ennek a szándéknak a megtestesítője, a mostani ellenzéki vezető olyan, mint Márki-Zay Péter, akit előszedtek a kalapból és oda állították, bár Márki-Zay legalább polgármester volt, talán a helyiekért már tett valamit, nem úgy, mint Magyar Péter

 

