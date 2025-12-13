"A migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának, ha túléltük a háborút" - mondta Orbán Viktor a negyedik Háborúellenes Gyűlésen.

Magyarország elutasítja a migrációt. Fotó: MW

A miniszterelnök szerint Magyarországon a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot, amelyben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel.