Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: Verekedni megyek Brüsszelbe

Orbán Viktort ezúttal Andor Éva kérdezi a negyedik alkalommal megrendezett Háborúellenes Gyűlésen, Mohácson.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen

Északról délre haladva egyre jobban!

– válaszolta Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy mindenhol ekkora ovációval fogadják-e. A miniszterelnök elmondta, hogy Budapesten él, habár Felcsúton szeretne, majd hozzáfűzte, hogy soha nem bántották még fizikailag, ami a mai világban nagy dolog.

A kormányfő elmondta, hogy ő nem csinál semmi különleges dolgokat, a magyarok álmainak valóra váltásában próbál segíteni. Orbán Viktor szerint valójában nem őt köszöntik az emberek, amikor ünneplik, hanem azt gondolják:

Még mindig reménykedünk benne...

Mindig is úgy tekintettem a dologra, hogy persze kormányozni is kell, jól kormányozni, vagyis könnyebbé tenni az emberek életét

– jelezte. Az ő titkos ambíciója, hogy a 20. századot - ami el lett rontva, aminek a vesztesei vagyunk - végre magunk mögött hagyjuk.

Arra vállalkoztam, hogy a politikai eszközeit felhasználva megváltoztassam a sorsunkat, vesztesekből győztesek legyünk, erre szerződtem

– közölte.

A miniszterelnök elmondta, azt akarja, hogy a következő politikai-közéleti nemzedék felemelt fejjel járhasson, hogy azt mondhassa: „Az előzőek győztek.” Hogy Magyarország legyen a régió gazdasági központja, a régió legversenyképesebb országa. Hogy az legyen a kérdés, hogyan ragadjuk meg a jó lehetőségeket, és ne az, hogyan kell védekezni.

A kormányfő elmondta, a családjában ő az első, akinek egyetemi végzettsége van. De soha nem gondolta azt például a nagyszüleiről, hogy ne lennének értelmiségiek. Ők nem voltak magasan iskolázott emberek, de értelmes emberek voltak. Semmit nem fogadták el, hogy úgy van ahogy, hanem feltették azt a kérdést, hogy miért van úgy. Ez nem az iskolázottsággal függ össze, hanem a hajlammal. A megértés vágya a miniszterelnök szerint egy megkülönböztető jegy a nyugat-európaiak és a magyarok között. A politika a világ megértése, az ebből fakadó gondolatok, és azok megvalósítása. Ez mindenki előtt nyitva áll.