- Háborúellenes Gyűlés: Egy tűt sem lehet leejteni
- Íme a negyedik Háborúellenes Gyűlés emlékezetes pillanatai
- Radics Gigi és Curtis vadiúj dallal érkezett a Háborúellenes Gyűlésre
- "Ha Mohácson nyerünk, akkor nyerni fog az egész ország" – Kocsis Máté a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: Verekedni megyek Brüsszelbe
Orbán Viktort hatalmas ováció várta Mohácson.
Orbán Viktort ezúttal Andor Éva kérdezi a negyedik alkalommal megrendezett Háborúellenes Gyűlésen, Mohácson.
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen
Északról délre haladva egyre jobban!
– válaszolta Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy mindenhol ekkora ovációval fogadják-e. A miniszterelnök elmondta, hogy Budapesten él, habár Felcsúton szeretne, majd hozzáfűzte, hogy soha nem bántották még fizikailag, ami a mai világban nagy dolog.
A kormányfő elmondta, hogy ő nem csinál semmi különleges dolgokat, a magyarok álmainak valóra váltásában próbál segíteni. Orbán Viktor szerint valójában nem őt köszöntik az emberek, amikor ünneplik, hanem azt gondolják:
Még mindig reménykedünk benne...
Orbán Viktor szerint az is érdekes kérdés, hogy az emberek őt köszöntik ilyen lelkesen vagy saját magukat. A miniszterelnök azt mondta, hogy ő nem csinál semmi különöset, csak próbálja valóra váltani azokat az álmokat, amelyeket a magyarok lassan 100 éve dédelgetnek.
Mindig is úgy tekintettem a dologra, hogy persze kormányozni is kell, jól kormányozni, vagyis könnyebbé tenni az emberek életét
– jelezte. Az ő titkos ambíciója, hogy a 20. századot - ami el lett rontva, aminek a vesztesei vagyunk - végre magunk mögött hagyjuk.
Arra vállalkoztam, hogy a politikai eszközeit felhasználva megváltoztassam a sorsunkat, vesztesekből győztesek legyünk, erre szerződtem
– közölte.
A miniszterelnök elmondta, azt akarja, hogy a következő politikai-közéleti nemzedék felemelt fejjel járhasson, hogy azt mondhassa: „Az előzőek győztek.” Hogy Magyarország legyen a régió gazdasági központja, a régió legversenyképesebb országa. Hogy az legyen a kérdés, hogyan ragadjuk meg a jó lehetőségeket, és ne az, hogyan kell védekezni.
A kormányfő elmondta, a családjában ő az első, akinek egyetemi végzettsége van. De soha nem gondolta azt például a nagyszüleiről, hogy ne lennének értelmiségiek. Ők nem voltak magasan iskolázott emberek, de értelmes emberek voltak. Semmit nem fogadták el, hogy úgy van ahogy, hanem feltették azt a kérdést, hogy miért van úgy. Ez nem az iskolázottsággal függ össze, hanem a hajlammal. A megértés vágya a miniszterelnök szerint egy megkülönböztető jegy a nyugat-európaiak és a magyarok között. A politika a világ megértése, az ebből fakadó gondolatok, és azok megvalósítása. Ez mindenki előtt nyitva áll.
A miniszterelnök elmondta, hogy Mohács a magyar történelem fordulópontjának a szimbóluma: egyrészt a rossz irányba fordult a történelem, ugyanakkor a túlélés szimbóluma is. Hozzátette, azért is fontos, hogy a mostani háborúellenes gyűlés Mohácson van, mert a gyűléseket a politikusok általában nagyvárosokban szokták szervezni, ugyanakkor a Fidesz üzenete az, hogy Magyarországon a vidékiek, minden település, egészen a falvakig ugyanolyan fontosak, mint bárki más.
Washington, Moszkva, Isztambul, Mohács, de utóbbi a legfontosabb állomás
– jegyezte meg a miniszterelnök.
Lehet, hogy van Washingtonban nagyhatalmú barátom, meg Moszkvában is van olyan, aki nem akar ártani, Isztambulban pedig olyan, akivel együtt tudok működni. De olyan hely, ahol igaz barátom van, az csak Mohács
– jelentette ki.
"Ha az unióba megszűnt a jogállamiság, akkor miben lehet bízni?"
– tette fel a kérdést a műsorvezető, mire Orbán Viktor azt felelte, az ellenzéki kerekasztalban kezdte a kommunistákkal, ha azt megoldották, cinkelt lapokkal játszottak.
Verekedni megyek Brüsszelbe, azzal, hogy Magyarországot kikerülve nyúlnak hozzá az orosz vagyonhoz, ez egy hadüzenet. Olyat még sosem láttam, ha 200-300 milliárd eurónyi vagyont elvesznek, annak nincs következménye. Őrült sebességgel romlik a helyzet, hétről hétre
– vélekedett, majd kifejtette, minden nemzetnek van deviza tartaléka, amelyet dollárban vagy euróban tartunk mi magunk is, amelyet nem tarthatnak a nemzetállamok a saját országukban. – Nekünk is pont ott van a nemzeti tartalékunk, mint az oroszoknak, a belgáknál, ha ehhez hozzányúlnak majd, nekünk is el kell gondolkodnunk azon, jó helyen van-e? Az oroszok pénzét a háború kitörésekor befagyasztották Belgiumban, ehhez akarnak most hozzányúlni, egy rendkívül szokatlan és veszélyes dolog, hiszen a belgáknak van egy szerződésük, ami alapján ők felelősséggel tartoznak az oroszoknak a pénzükért – magyarázta.
Ha hozzányúlnak ehhez, lehet, hogy más országok nem fogják euróban tartani majd a pénzüket. Ráadásul ezt a pénzt majd vissza kell fizetnie majd annak a cégnek, aki ezt a szerződést megszegte, ez egy belga cég, ami be tudja dönteni a belga gazdaságot. Én csak egy kávét kérek és hátra dőlök, mert tudok olyan durvát mondani, mint a belga miniszterelnök – fűzte hozzá.
Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból. Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nem csak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is.
Ezek az európaiak mind meg fognak bukni, mert ki fog derülni, hogy az orosz vagyonból nem finanszírozhatják ezt a háborút.
Orbán Viktor elmondta: három német viszi a prímet, és viszi vakvágányra az uniót:
- A német kancellár,
- Manfred Weber,
- és Ursula von der Leyen.
Ők nem azt nézik meg, hogy országonként mennyit kell finanszírozni a háborúra, hanem hiteleket vesznek fel pénzpiacokról. Ezt csinálták a Kádárék is Magyarországon, a végén összeomlott az egész. Van az orosz pénz, vagy az a lehetőség, hogy a tagállamoktól gyűjtenek be pénzt, amely egy nagyobb hitel alapjához szolgálnának.
A kormányfő azt mondta, Magyarország 2016-ban vált veszélyessé a migráció szempontjából.
Akkor Európa bennünket leszámítva azt mondta, hogy a migráció jó. Magyarország akkor is azt mondta, hogy teljesen félreértik a helyzetet. Több millió ember bejött, ezeket már nem lehet kiküldeni. Magyarországon a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel. Hozzátette: 2016 óta lettünk veszélyesek Brüsszel számára, mert mi vagyunk a példa arra, hogy meg tudjuk védeni a hazánkat.
A miniszterelnök szerint fel kell készülni arra, hogy Brüsszel a harmadik magyar választást próbálja megnyerni 2018 óta, amiért Magyarország 2015-ben elutasította a migrációt.
Minden baj, ami a migrációból van, abból fakad, hogy Brüsszel rosszul döntött akkor, amikor mi jól. Mi vagyunk az élő példa arra, lehetett volna ez másképp, megmaradhatott volna Európa kereszténynek, európainak. Ezt a kormányt akarják most levadászni, olyan kormányt akarnak, ami eleget tesz az ő szándékaiknak. Ezért akartak megbuktatni 2018-ban, 2022-ben és most 2026-ban. A Tisza ennek a szándéknak a megtestesítője, a mostani ellenzéki vezető olyan, mint Márki-Zay Péter, akit előszedtek a kalapból és oda állították, bár Márki-Zay legalább polgármester volt, talán a helyiekért már tett valamit, nem úgy, mint Magyar Péter
– jegyezte meg.
Orbán Viktor szerint, a migráció, amit múltidőben szoktunk emlegetni, az valójában nem múltidő, hanem a jövő legnagyobb kérdése, nincs lezárva, nem védtük meg magunkat, folyamatosan védekeznünk kell és Afrika még meg sem mozdult.
Ha nézik a számokat és látják a furcsa gondolkodású nyugati vezetőket és megmozdul Afrika, sokkal nagyobb bajban leszünk. Törökországra sem szoktunk úgy gondolni, mint életbiztosítás, d Törökország a magyarok életbiztosítása, ott van három millió olyan menekült, akit Erdogan kormánya nem enged ki és 100 ezer menekült, akit megállítanak. Ha ez változik, ránk zúdulhat ez a tömeg. A migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának, ha túléltük a háborút
– húzta alá. Orbán Viktor elmondta, 400 nappal a választások előtt alapították meg a Harcosok Klubját, majd később a DPK-t. Most 120 nap van, ami már nem sok. Mint kifejtette, nem akarták elfogadni a közösségi médiának sajátosságait, ezért hozták létre a DPK-t. Hogy legyen egy mértéktartartó, tisztelettudó, érdekes közeg az online világban is. Miután sikerül ezt belakni, annak politikai következményei is vannak. Ezért is adta azt a nevet ennek a mozgalomnak, hogy digitális honfoglalás.
Meg kellett találni a nemzeti algoritmust. Orbán Viktor elmondta, Mohácson azért vannak, mert szeretnek ott lenni. Abban a tónusban zajlik a beszéd, ami biztató. A Tisza Párt azért jön el általában a rendezvényeik helyszínére, hogy provokáljanak. Ez szerinte sokkal több, mint politika, ez arról szól, hogy ki mit gondol közéletnek. A DPK nagy siker, de még nincsenek ott, ahol kellene lenniük, az ellenzék erősebb az online térben. Vannak közel 200 ezren a csoportjukban. A következő 120 napban ezt minimum döntetlenre kellene hozni. Így a valóságos életben meglevő hatalmas előny elég lesz ahhoz, hogy a választásokat meg tudják nyerni. Hozzátette: ez sikerülhet.
Arról, hogy mit gondolt arról, amikor Bokros Lajos felbukkant, Orbán Viktor elmondta, a jobboldal küldetése, hogy a baloldal hibáit helyrehozzák.
1998-ban tisztelték meg először a politikai közösségüket, hogy kormányt tudjanak alapítani. Mert Bokros Lajos nem viccel, azt csinálja, amit mond. Ez egy elszánt ember, ahogy mondta, az egy gonosz dolog, hogy az élethosszig járó szja-mentesség egy gonosz dolog, a nyugdíjasoknak szánt emelésekről pedig úgy véli, szó sem lehet. Három dolgot akarunk a gazdaságtól, a többi hókuszpókusz, de ami a lakosságnak fontos: legyen fedél a fejünk felett, házunk, lakásunk, a második a munkalehetőség, tisztességes bérrel, a harmadik pedig, amikor megöregszünk, legyen olyan rendszer és tartalék, hogy ne kelljen szégyenben leélni az életünk utolsó éveit
– sorolta, kiemelve, hogy Bokros Lajos ezt a három dolgot nem akarja, a pénzünket akarja, marhaságnak tartja ezeket.
Mást gondolnak arról, mire való a gazdaság, a gazdaság értelme nem a pénzcsinálás, hanem a bennünk élő terveknek, vágyaknak, tehetségnek adjon teret. Az, amit úgy hívunk, hogy magyarok, egy olyan színvonalú életet tudjuk teremteni, hogy meg tudja benne valósítani a terveit, de a mi világképünkbe nem fér bele Bokros Lajos
– húzta alá. Orbán Viktor elmondta, ma Magyarország hitelt vesz fel, hogy működni tudjon, de az ő terve az, hogy mi fogunk kölcsön adni más országoknak. A kormányfő azt mondta, amikor katona volt, azt mondták, a katona nem fázik, csak érzékeli a hideget. Ő is így van a fáradsággal. Orbán Viktor az utolsó kérdésre, hogy mire vágyik karácsonykor, azt válaszolta, hogy a gyerekeik mostanra mind az öten elköltöztek otthonról, ketten maradtak a feleségével. Karácsonyra azt kéri, hogy megint sokan legyenek együtt otthon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre