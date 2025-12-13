Orbán Viktor: Ezek az európaiak mind meg fognak bukni

A negyedik Háborúellenes Gyűlésen ismét szóba került az ukrajnai háború. Orbán Viktor kifejtette: ,,Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból."

Orbán Viktort teltház fogadta a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nem csak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is. Ezek az európaiak mind meg fognak bukni, mert ki fog derülni, hogy az orosz vagyonból nem finanszírozhatják ezt a háborút.

A miniszterelnök hozzátette: három német viszi a prímet, és viszi vakvágányra az uniót: