- „Legalább 30 ezer migránsnak kellene fenntartanunk szálláshelyet” – Orbán Viktor a migrációs politikáról a Háborúellenes Gyűlésen
- Itt nézheted meg a negyedik Háborúellenes Gyűlés kulisszafotóit!
- Felszólaltak a sztárok: ezek voltak a legfontosabb gondolatok a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
- Rudán Joe a Háborúellenes Gyűlésen: „Minden normális ember a háború ellen van”
Orbán Viktor: Ezek az európaiak mind meg fognak bukni
Az európai embereket ezzel hitegették Orbán Viktor szerint.
A negyedik Háborúellenes Gyűlésen ismét szóba került az ukrajnai háború. Orbán Viktor kifejtette: ,,Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból."
Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nem csak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is. Ezek az európaiak mind meg fognak bukni, mert ki fog derülni, hogy az orosz vagyonból nem finanszírozhatják ezt a háborút.
A miniszterelnök hozzátette: három német viszi a prímet, és viszi vakvágányra az uniót:
- A német kancellár,
- Manfred Weber,
- és Ursula von der Leyen.
- „Legalább 30 ezer migránsnak kellene fenntartanunk szálláshelyet” – Orbán Viktor a migrációs politikáról a Háborúellenes Gyűlésen
- Itt nézheted meg a negyedik Háborúellenes Gyűlés kulisszafotóit!
- Felszólaltak a sztárok: ezek voltak a legfontosabb gondolatok a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
- Rudán Joe a Háborúellenes Gyűlésen: „Minden normális ember a háború ellen van”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre