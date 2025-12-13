RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ezek az európaiak mind meg fognak bukni

Az európai embereket ezzel hitegették Orbán Viktor szerint.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 15:37
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés háború

A negyedik Háborúellenes Gyűlésen ismét szóba került az ukrajnai háború. Orbán Viktor kifejtette: ,,Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból."

Orbán Viktort teltház fogadta a Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktort teltház fogadta a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nem csak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is. Ezek az európaiak mind meg fognak bukni, mert ki fog derülni, hogy az orosz vagyonból nem finanszírozhatják ezt a háborút.

A miniszterelnök hozzátette: három német viszi a prímet, és viszi vakvágányra az uniót:

  • A német kancellár, 
  • Manfred Weber, 
  • és Ursula von der Leyen. 
Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu