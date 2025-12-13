- „Legalább 30 ezer migránsnak kellene fenntartanunk szálláshelyet” – Orbán Viktor a migrációs politikáról a Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktor: Telt ház Mohácson - Videó
Így vonult be Orbán Viktor.
Ismét teltházas esemény volt a negyedik Háborúellenes Gyűlés, amelyet ezúttal Mohácson rendeztek. A december 13-ai eseményen ezúttal Orbán Viktort ezúttal Andor Éva kérdezte, méghozzá súlyos témákban. Orbán Viktor szerint a migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának, ha túléltük a háborút.
Telt ház Mohácson
- írta a kormányfő.
A Háborúellenes Gyűlésen ismét szóba került az ukrajnai háború. Magyarország miniszterelnök kifejtette: ,,Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból."
