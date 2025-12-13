RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Telt ház Mohácson - Videó

Így vonult be Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 15:18
Módosítva: 2025.12.13. 15:29
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés Andor Éva

Ismét teltházas esemény volt a negyedik Háborúellenes Gyűlés, amelyet ezúttal Mohácson rendeztek. A december 13-ai eseményen ezúttal Orbán Viktort ezúttal Andor Éva kérdezte, méghozzá súlyos témákban. Orbán Viktor szerint a migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának, ha túléltük a háborút.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Telt ház Mohácson

- írta a kormányfő

A Háborúellenes Gyűlésen ismét szóba került az ukrajnai háború. Magyarország miniszterelnök kifejtette: ,,Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból."

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
