Orbán Viktor: Telt ház Mohácson - Videó

Ismét teltházas esemény volt a negyedik Háborúellenes Gyűlés, amelyet ezúttal Mohácson rendeztek. A december 13-ai eseményen ezúttal Orbán Viktort ezúttal Andor Éva kérdezte, méghozzá súlyos témákban. Orbán Viktor szerint a migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának, ha túléltük a háborút.

Orbán Viktor Fotó: MW

Telt ház Mohácson

- írta a kormányfő.

A Háborúellenes Gyűlésen ismét szóba került az ukrajnai háború. Magyarország miniszterelnök kifejtette: ,,Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból."