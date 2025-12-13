- „Legalább 30 ezer migránsnak kellene fenntartanunk szálláshelyet” – Orbán Viktor a migrációs politikáról a Háborúellenes Gyűlésen
- Itt nézheted meg a negyedik Háborúellenes Gyűlés kulisszafotóit!
- Felszólaltak a sztárok: ezek voltak a legfontosabb gondolatok a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
- Rudán Joe a Háborúellenes Gyűlésen: „Minden normális ember a háború ellen van”
Háborúellenes Gyűlés: Egy tűt sem lehet leejteni
Ismét teltházas esemény volt a Háborúellenes Gyűlés.
Óriási tömeg jelent meg az immár negyedik alkalommal megrendezett Háborúellenes Gyűlésen. Az eseményt ezúttal Mohácson rendezték meg, és ezúttal is rengeteg híresség állt ki a béke mellett, úgy mint Miklósa Erika, Szili Katalin, Kocsis Máté, Radics Gigi és Curtis.
Háborúellenes gyűlés. Mohács. Egy tűt sem lehet leejteni
- írja Orbán Viktor miniszterelnök a mai nap margójára.
- „Legalább 30 ezer migránsnak kellene fenntartanunk szálláshelyet” – Orbán Viktor a migrációs politikáról a Háborúellenes Gyűlésen
- Itt nézheted meg a negyedik Háborúellenes Gyűlés kulisszafotóit!
- Felszólaltak a sztárok: ezek voltak a legfontosabb gondolatok a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
- Rudán Joe a Háborúellenes Gyűlésen: „Minden normális ember a háború ellen van”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre