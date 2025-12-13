Háborúellenes Gyűlés: Egy tűt sem lehet leejteni

Óriási tömeg jelent meg az immár negyedik alkalommal megrendezett Háborúellenes Gyűlésen. Az eseményt ezúttal Mohácson rendezték meg, és ezúttal is rengeteg híresség állt ki a béke mellett, úgy mint Miklósa Erika, Szili Katalin, Kocsis Máté, Radics Gigi és Curtis.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács Fotó: MW

Háborúellenes gyűlés. Mohács. Egy tűt sem lehet leejteni

- írja Orbán Viktor miniszterelnök a mai nap margójára.