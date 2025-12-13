RETRO RÁDIÓ

Szabó Zsófi megbukott a teszten, Rákay Philip volt a tanár

Negyedik alkalommal tartják meg a Háborúellenes Gyűlést, ezúttal Mohácson. A sztárfellépők azonban nem állnak meg, és nem is izgulnak, inkább szórakoztató játékokkal ütik el az időt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 11:34
Módosítva: 2025.12.13. 12:45
rákay philip Háborúellenes Gyűlés szabó zsófi

Szabó Zsófi és Rákay Philip, akik eddig mindegyik Háborúellenes Gyűlésen együtt vezették a műsort, most a Borsnak árulták el, hogy mivel foglalták el magukat a kulisszák mögött a gyűlés előtt.

Háború Ellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13. DÁP, HEGY, Rákay Philip és Szabós Zsófia
Szabó Zsófi és Rákay Philip minden Háborúellenes Gyűlést együtt vezetnek (Fotó: MW)

A páros mára a gyűlések ikonikus házigazdáivá váltak: összeszokottan, lendületesen és humorral irányítják az eseményeket, miközben folyamatosan gondoskodnak a jókedvről is - írja a Bors. Ezúttal azonban egy kis kulisszatitokba is bepillanthattunk, ahol már jóval a színpadra lépés előtt remek volt a hangulat.

Szabó Zsófi és Rákay Philip a Háborúellenes Gyűlés előtt a színfalak mögött hangolódnak

A két műsorvezető közti játékos ugratás – mondhatni baráti évődés – szinte már védjegyük, most azonban ezt egy egészen váratlan irányba vitték el. A színfalak mögött ugyanis rögtönzött "történelemórát" tartottak!

„Megmondom, mi történik: történelem óra volt. Philip bácsi elmondta, hogy mikor volt a mohácsi csata, hogy képben legyen Szabó Zsófi is” – mondta nevetve Szabó Zsófi.

Ám ezzel itt még nem ért véget a történet, ugyanis Philip lerántotta a leplet az órán történtekről is:

De Zsófi megbukott sajnos, nem tehetek róla

 – nevetett Philip.

A két műsorvezető hangulata tehát már most az egekben van, ez pedig minden bizonnyal a színpadon is látszani fog. A rendezvényt élőben itt is nézheted:

 

