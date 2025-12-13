- Háborúellenes Gyűlés: Egy tűt sem lehet leejteni
Szabó Zsófi megbukott a teszten, Rákay Philip volt a tanár
Negyedik alkalommal tartják meg a Háborúellenes Gyűlést, ezúttal Mohácson. A sztárfellépők azonban nem állnak meg, és nem is izgulnak, inkább szórakoztató játékokkal ütik el az időt.
Szabó Zsófi és Rákay Philip, akik eddig mindegyik Háborúellenes Gyűlésen együtt vezették a műsort, most a Borsnak árulták el, hogy mivel foglalták el magukat a kulisszák mögött a gyűlés előtt.
A páros mára a gyűlések ikonikus házigazdáivá váltak: összeszokottan, lendületesen és humorral irányítják az eseményeket, miközben folyamatosan gondoskodnak a jókedvről is - írja a Bors. Ezúttal azonban egy kis kulisszatitokba is bepillanthattunk, ahol már jóval a színpadra lépés előtt remek volt a hangulat.
A két műsorvezető közti játékos ugratás – mondhatni baráti évődés – szinte már védjegyük, most azonban ezt egy egészen váratlan irányba vitték el. A színfalak mögött ugyanis rögtönzött "történelemórát" tartottak!
„Megmondom, mi történik: történelem óra volt. Philip bácsi elmondta, hogy mikor volt a mohácsi csata, hogy képben legyen Szabó Zsófi is” – mondta nevetve Szabó Zsófi.
Ám ezzel itt még nem ért véget a történet, ugyanis Philip lerántotta a leplet az órán történtekről is:
De Zsófi megbukott sajnos, nem tehetek róla
– nevetett Philip.
A két műsorvezető hangulata tehát már most az egekben van, ez pedig minden bizonnyal a színpadon is látszani fog. A rendezvényt élőben itt is nézheted:
