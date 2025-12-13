Háborúellenes Gyűlés Mohácson: Itt követheted végig élőben!

December 13-án, szombaton 11 órától kezdődik a negyedik Háborúellenes Gyűlés, amelyet ezúttal Mohácson rendeznek meg. Az élő adás már 10:30-tól követhető lesz.

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten, 2025. 12. 06. Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés Mohácson

Az alábbi élő videón, a HírTV élő adásában követheti végig a Mohácson megrendezett Háborúellenes Gyűlést!