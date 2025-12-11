Eddig nem látott felvételt osztott meg Orbán Viktor - Videó

A legutóbbi Háborúellenes Gyűlés 2025. december 16-én zajlott Kecskeméten, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely miniszter beszédet mondott. Ez a rendezvény a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának része, amely a háború ellen tiltakozik. A gyűlés keretében politikai beszédek, zenés előadások és kerekasztal-beszélgetések zajlanak. Az esemény online is követhető, így szélesebb közönséghez eljutottak a háborúellenes üzenetek.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A gyűlés célja, hogy felhívja a figyelmet a háború következményeire és a béke fontosságára. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kíván részt venni olyan háborúkban, amelyek nem az ő érdekeik, és a kormány célja a nemzeti szuverenitás megőrzése. A rendezvény folytatása várhatóan Mohácson és Szegeden is lesz, ahol további Háborúellenes Gyűléseket terveznek. Ez a gyűlés a háborúellenes mozgalom részeként fontos szerepet játszik a közvélemény formálásában és a béke melletti kiállásban Magyarországon.

A legutóbbi Kecskeméti Háborúellenes Gyűlésről osztott meg eddig sosem látott felvételeket Orbán Viktor a közösségi oldalán. Amihez kapcsolódóan megjegyezte: december 13-án Mohácson lehet majd vele találkozni a következő Háborúellenes Gyűlésen.