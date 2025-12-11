RETRO RÁDIÓ

Eddig nem látott felvételt osztott meg Orbán Viktor - Videó

A magyar kormányfő elárulta, hol lesz megtalálható szombaton. Orbán Viktor is ott lesz Mohácson a következő Háborúellenes Gyűlésen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.11. 19:41
Módosítva: 2025.12.11. 20:08
háborúellenes gyűlés orbán viktor mohács

A legutóbbi Háborúellenes Gyűlés 2025. december 16-én zajlott Kecskeméten, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely miniszter beszédet mondott. Ez a rendezvény a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának része, amely a háború ellen tiltakozik.  A gyűlés keretében politikai beszédek, zenés előadások és kerekasztal-beszélgetések zajlanak. Az esemény online is követhető, így szélesebb közönséghez eljutottak a háborúellenes üzenetek. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A gyűlés célja, hogy felhívja a figyelmet a háború következményeire és a béke fontosságára. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kíván részt venni olyan háborúkban, amelyek nem az ő érdekeik, és a kormány célja a nemzeti szuverenitás megőrzése. A rendezvény folytatása várhatóan Mohácson és Szegeden is lesz, ahol további Háborúellenes Gyűléseket terveznek. Ez a gyűlés a háborúellenes mozgalom részeként fontos szerepet játszik a közvélemény formálásában és a béke melletti kiállásban Magyarországon.

A legutóbbi Kecskeméti Háborúellenes Gyűlésről osztott meg eddig sosem látott felvételeket Orbán Viktor a közösségi oldalán. Amihez kapcsolódóan megjegyezte: december 13-án Mohácson lehet majd vele találkozni a következő Háborúellenes Gyűlésen. 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu