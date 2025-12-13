RETRO RÁDIÓ

Íme a negyedik Háborúellenes Gyűlés emlékezetes pillanatai

Ismét teltházzal zárult az ezúttal Mohácson megrendezett esemény.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 13:58
szili katalin curtis háborúellenes gyűlés

December 13-án Mohácson rendezték meg negyedik alkalommal a Háborúellenes Gyűlést. Remek pillanatokkal zárult a mindig sikeres rendezvény.

Háborúellenes Gyűlés Mohácson. Fotó: MW
Háborúellenes Gyűlés Mohácson: íme a legjobb pillanatok

A negyedik alkalommal megrendezett Háborúellenes Gyűlésen olyan fellépők jelentek meg, mint Miklósa Erika, Szili Katalin, Kocsis Máté, Radics Gigi és Curtis. Sokan elmondhatták a véleményüket háborúról és békéről.

A gyűlés legjobb pillanatai az alábbi galériában megtekinthetők!

Íme a negyedik Háborúellenes Gyűlés emlékezetes pillanatai!

fotóma, 13:49

Aki pedig vissza szeretné nézni a Háborúellenes Gyűlést, az alábbi videóban megteheti:


