Íme a negyedik Háborúellenes Gyűlés emlékezetes pillanatai
Ismét teltházzal zárult az ezúttal Mohácson megrendezett esemény.
December 13-án Mohácson rendezték meg negyedik alkalommal a Háborúellenes Gyűlést. Remek pillanatokkal zárult a mindig sikeres rendezvény.
Háborúellenes Gyűlés Mohácson: íme a legjobb pillanatok
A negyedik alkalommal megrendezett Háborúellenes Gyűlésen olyan fellépők jelentek meg, mint Miklósa Erika, Szili Katalin, Kocsis Máté, Radics Gigi és Curtis. Sokan elmondhatták a véleményüket háborúról és békéről.
A gyűlés legjobb pillanatai az alábbi galériában megtekinthetők!
Aki pedig vissza szeretné nézni a Háborúellenes Gyűlést, az alábbi videóban megteheti:
