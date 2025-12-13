Íme a negyedik Háborúellenes Gyűlés emlékezetes pillanatai!

December 13-án Mohácson rendezték meg negyedik alkalommal a Háborúellenes Gyűlést. Remek pillanatokkal zárult a mindig sikeres rendezvény.

Háborúellenes Gyűlés Mohácson. Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés Mohácson: íme a legjobb pillanatok

A negyedik alkalommal megrendezett Háborúellenes Gyűlésen olyan fellépők jelentek meg, mint Miklósa Erika, Szili Katalin, Kocsis Máté, Radics Gigi és Curtis. Sokan elmondhatták a véleményüket háborúról és békéről.

A gyűlés legjobb pillanatai az alábbi galériában megtekinthetők!