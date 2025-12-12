Orbán Viktor: Ez minden határon túlmegy!

Itt egészen új helyzettel állunk szembe. Sok minden volt már migrációs ügyben, de ez még nem volt. Abszurd, mert hát mi védjük Európát ezzel, de mégis, mert nem engedjük be őket, fizetnünk kell napi 1 millió eurót.

De ez mind délről jön. Ami most történt, az nyugatról támad. Ez egy teljesen új fejezet a migráció történetében.

Most arról van szó, hogy vannak országok tőlünk nyugatra, akik nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól. Ott bejutottak. Azt döntötte az Unió, hogy ezektől az országoktól, vagyis nyugati irányból mi hozzunk be Magyarországra migránsokat.

Nyakunkba küldik őket nyugatról, és ha mi nem fogadjuk őket, sok száz migránsról beszélünk, akkor fizetnünk kell. Sajnálom, hogy ebben nincs nemzeti egység, mert a DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot ezt eddig is támogatja és most is támogatja, vagyis ők hozzájárulnának ahhoz, hogy nyugatról migránsokat hozzanak Magyarországra.

Ez mindent új szinten tüntet föl. Nyilvánvaló, hogy a migráció kérdése az áprilisi választásnak fontos kérdése lesz. Ellenállunk-e, lázadunk-e a brüsszeli döntés ellen? Vagy elfogadják a magyarországi politikai pártok Brüsszel nyomását és döntését és beengedik nyugatra a migránsokat?

Ez is az egyik tétje, az egyik legnagyobb tétje lesz a választásoknak.