"A földön remegtem" - Sokkoló képeket osztott meg a híres magyar influenszer: Minden kiesett neki a rolleres balesete miatt

Tiv Tivy, a különleges humoráról ismert influenszer megrázó Instagram-sztorikat közölt kedden. A 24 órán át elérhető képeken arról számolt be, hogy rolleres balesetet szenvedett, és semmire nem emlékszik a történtekből, ezért az ismerősei segítségét kérte az emlékezésben. Majd ezután jött egy szelfi, amelyet csak erős idegzetűeknek ajánlunk...

Egyre több a rolleres baleset - most Tiv Tivy is áldozatául esett. Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Tiv Tivy balesete Budapesten történt kedden, amely után elmondása szerint percekig a földön remegett, mert nem viselt bukósisakot.

Tivy segítséget kért. Forrás: Instagram/ tiv_tivy_official

Először segítséget kért követőitől hogy írják meg neki, pontosan mi történt a balesetben, mert neki minden kiesett. Majd órákkal később leírta tapasztalatait és sokkoló képet közölt állapotáról.

Elgondolkodtató és tanulságos pénz: A roller egy nagyon veszélyes dolog. Kevés az, hogy érzed a gépet - be kell tartanod minden szabályt, hogy biztonságban legyél. Sajnos én nem viseltem bukósisakot, és pár percre elvesztettem az eszméletemet, a földön remegtem.

- tette közzé Tiv Tivy az Instagramon, majd így folytatta:

Nos, mindenkinek azt tanácsolom, hogy csak saját felelősségére álljon fel egy ilyen gépre, és tartsa be az előírt szabályokat! Ez nem játék. Nekem szerencsém volt - de legközelebb lehet, hogy nem lesz. Nem azzal van a baj ha felállsz egy ilyen gépre, hanem azzal, ha nem vagy óvatos, és nem tartod be az előírt szabályokat. Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy teljeskörű odafigyeléssel és tiszta gondolkodással használja a saját rollerét!

Hasznos tanácsai mellett komoly intelmeket is megfogalmazott az influenszer:

"Emberek! A saját életetek és testi épségetek kerülhet veszélybe! Használjatok védőruházatot, mert ez nem játék! Életedből csak egy van"

- zárta gondolatait. A kép, amelyen a szöveg van, pedig magáért beszél: borzasztó és fájdalmas sérülések árán tanulta meg Tivy, hogy a rollerezés nem játék.