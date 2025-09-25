Egyre több a brutális e-rolleres baleset, többen életveszélyesen megsérültek – Videó

Az elektromos roller néhány év alatt a városi közlekedés egyik legelterjedtebb járművévé vált. Használata gyors, rugalmas és költséghatékony, ám az elmúlt időszakban megszaporodtak a súlyos e-rolleres balesetek, amelyek újra és újra felvetik a kérdést: vajon mennyire biztonságos közlekedési eszközről van szó?

Egyre gyakoribbak az e-rolleres balesetek az országban. Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Egymást követik a szörnyű e-rolleres balesetek

Rövid időn belül két, életveszélyes sérülésekkel járó baleset is történt Csorváson. Az egyik áldozat felnőtt, a másik pedig gyermek volt, mindketten kórházba kerültek. Az esetek nyomán Baráth Lajos polgármester és a jegyző közleményben fordult a lakossághoz, amelyről a Beol számolt be.

Mint írják, az önkormányzatnak nincs hatásköre helyi közlekedési szabályok bevezetésére, ugyanakkor mindenkinek felelősen kell mérlegelnie, hogy biztonságosan tudja-e használni az eszközt.

Egy másik esetben Budaörsön egy férfi a szembe sütő nap miatt nem vette észre a járdaszegélyt, és fejjel előre bukott. Az ütközés ereje olyan nagy volt, hogy a roller kereke szétesett, a férfit pedig csak a sisak mentette meg a súlyosabb sérülésektől. A történteket többen is látták, és azonnal a sérült segítségére siettek. A felvételt beküldő így számolt be az esetről a bpiautosok.hu-nak:

Többen is megálltunk, hogy segítsünk neki. Hatalmas szerencséjére sisak és testvédő is volt rajta, így csak kisebb horzsolással megúszta.

A balesetet egy autó fedélzeti kamera rögzítette, a felvétel jól szemlélteti, milyen következményekkel járhat a védőfelszerelés mellőzése.

Nemrégiben pedig halálos tragédia történt Győrszentivánon.

A legdrámaibb eset viszont Győrszentivánon történt, amelyről a Kisalföld.hu számolt be. Egy fiatal férfi frontálisan ütközött egy személyautóval, és a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A mentők hiába próbálták újraéleszteni, már nem lehetett megmenteni az életét.