Tragédia: elesett az elektromos rollerrel, belehalt a fiatal fiú

Mindössze 15 évesen vesztette életét.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.16. 20:50
roller baleset haláleset

Belehalt egy 15 éves gyermek egy elektromos rollerrel való balesetébe. A fiú elesett a járművel, amely Piatra Neamțon történt. A hatóságok szerint elvesztette az egyensúlyát és az aszfaltra borult.

Belehalt
Belehalt sérüléseibe a rollerező fiú / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Belehalt sérüléseibe a rollerező fiú

Súlyosan megsérült és elhunyt a kórházba szállítása után. A rendőrség adatai alapján drámaian megugrott a rolleres balesetek száma az országban - számol be róla a Maszol.ro. A sérültek többsége védőfelszerelés nélkül, a közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyva használta a járművet. Az esetek 80 százalékában a rolleresek voltak a hibásak a balesetért.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
