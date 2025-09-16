Tragédia: elesett az elektromos rollerrel, belehalt a fiatal fiú

Mindössze 15 évesen vesztette életét.
Belehalt egy 15 éves gyermek egy elektromos rollerrel való balesetébe. A fiú elesett a járművel, amely Piatra Neamțon történt. A hatóságok szerint elvesztette az egyensúlyát és az aszfaltra borult.
Súlyosan megsérült és elhunyt a kórházba szállítása után. A rendőrség adatai alapján drámaian megugrott a rolleres balesetek száma az országban - számol be róla a Maszol.ro. A sérültek többsége védőfelszerelés nélkül, a közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyva használta a járművet. Az esetek 80 százalékában a rolleresek voltak a hibásak a balesetért.
