"Szilveszter éjszaka meghúzom a farkát" - Cintinek így hozott szerencsét Alice, a kismalac

Cintinek malaca van. Azóta mindenképpen, amióta Alice, az öt hónapos törpemalac velük él, bent a házban. A malacka igazi szerencsehozó Cinti szerint, mert amióta megvan, sorra csak jó dolgok történnek velük. Szilveszterkor, és máskor sem kerül majd Alice a tányérra, hiszen a kis kedvenc együtt fog felnőni a kutya barátokkal. A szerencsehozó malac igazi áldás a háznál.

Imádja egymás a kutyus és a szerencsehozó malac, Alice Fotó: családi album

A szerencsehozó malac farka

Még csak öt hónapos Alice a törpemalac, így még nincs tapasztalata, hogy mitől kéne félnie Szilveszterkor. Gondtalanul szaladgál fel s alá, de meg is teheti, hiszen Cinti dédelgeti kis kedvencét bent a lakásban, sőt az ágyában is. Cinti szerint amióta megvette a legkisebb barátját, csak szerencsés dolgok történnek velük.

Már az nagy szerencse, hogy itt van, hiszen felvillanyozza a napjainkat, de konkrétan is szerencsehozó a kicsikém. Nagyon kellett egy kanapé, mert egész nap az ágyon ugráltak a kutyák, a macskák és a malacka is és nincs más magyarázat, csakis Alice és a szerencse, hogy ő itt van, ugyanis kaptunk egy kanapét ingyen a szomszédból. Kíváncsian várom, mi lesz a következő szerencse, ami ér, mindenesetre Szilveszter éjszaka meghúzom a farkincáját, biztos, ami biztos!

- mondja nevetve Cinti.

Cinti és kis kedvence Alice a karácsonyfa előtt. Most még elbírja a 14 kilósra cseperedett törpemalacot a gazdi Fotó: családi album

A disznócska szépen fejlődik, egy hónapja, vagyis négy hónaposan még csak hat kiló volt, most viszont már tizennégy lett. Cinti azt mondja, ez várható volt.

Alice nagyon sokat eszik, mindig éhes. Eszik egyedül és a barátaival, a kutyusokkal is, de megdolgozik szívesen a jutalom falatokért is. Most éppen ülni és forogni tanítom, a kutyákkal együtt. Ülni még nem tud, vagyis parancsszóra még nem megy neki, csak cukin behajlítja a lábacskáját, de a forgás már többször sikerült.

- meséli büszkén Cinti.

Meghitt pillanat karácsonykor családi környezetben Fotó: családi album

Alice, az ennivaló kis malac

Azt mondják, hogy az az állat, amelyiknek nevet ad az ember, többé már nem szerepelhet az étlapon. Alice tehát sosem lesz vacsora, bár sokan viccelődnek ezzel. Cinti csak nevet rajtuk, nem sértődik meg.

Az teljesen normális, ha az emberek viccelődnek azzal, hogy lassan le lehetne vágni őt, anyukám is mondja néha, de tudom, hogy viccből mondja, még akkor is, ha minden viccnek a fele igaz. Alice-t nagyon szeretjük, és amikor sétáltatom az utcán, akkor sem érdekel, hogy ki mit gondol.

Cinti kislányával él egy kis falu zsákutcájában, egy családi házban, ahová ebben az évben költözött. Eddig nagyvárosban laktak, így nem lehettek állatai, a társasházba mégsem vihetett csirkéket és malacot sem. Most azonban tele van a kert állatokkal. Tyúkok, és más szárnyasok adják a napi tojásokat. A házban macskák, kutyák, és Alice malac vették át az irányítást. Cinti viccesen azt mondja idén már nem lesz több állat, de abban szinte biztos, hogy 2026-ban jönnek majd újabb kedvencek a vidéki házba.