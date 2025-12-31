Szilveszteri tévéműsorok: Mit néztünk a tévében 30, 40 és 50 éve?

Ötven évvel ezelőtt, mint sokan emlékeznek, nem volt ilyen csatorna- és programbőség, mint manapság, amikor száznál is több tévécsatorna kínálata közül lehet választani: és akkor még nem is beszéltünk az évek óta jelenlévő, egyre nagyobb teret nyerő streamingszolgáltatókról. Ennek megfelelően ma már egy évközbeni vagy szilveszteri tévéműsor nem tud annyira központi téma lenni egy családban, baráti társaságban, munkahelyen, mint pár évtizeddel ezelőtt, hiszen mindenki mást néz.

Koccintás 1977-ben, a szilveszteri tévéműsorok közben

(Fotó: Fortepan)

Hivatalosan az MTV 1957. május 1-jével kezdte meg működését.

Akkor május elsejei ünnepségekről közvetített élő műsort.

Eleinte csak heti három adásnap volt.

Az első színházi közvetítés az Operaház Bánk bán előadása volt.

Később lett a héten négy (1958), majd öt adásnap (1960).

1968-tól pedig hat napon át volt műsor: hétfő volt az adásszüneti nap.

1975-ben, ötven éve, aki tévét nézett, nem volt választása, leginkább egy csatornát választhatott. Az MTV kettes csatornája 1989-ig csak délután és este adott műsort, hétfőnként pedig az 1-es csatornával együtt szünetelt a sugárzása. A mai fiataloknak elképzelhetetlen, hogy egy napig nincs semmiféle adás a tévében.

Ők nem tévéztek: szilveszterezők a Blaha Lujza téri aluljáróban, 1977-ben

(Fotó: Kereki Sándor/Fortepan)

Belmondo, Roger Moore, Tony Curtis búcsúztatta 1975-öt

1975-ben a Tévétorna után a Gyilkosság, mondta a hölgy című Agatha Christie-regény filmadaptációval kezdhette a tévéző a napot. Volt dokumentumfilm (A tenger titkai), vetélkedő (Játék a betűkkel), délután pedig Az aranycsempész című film ment Belmondóval.

Este az akkor nagyon népszerű Minden lében két kanál volt műsoron (benne Roger Moore és Tony Curtis), majd cirkuszi produkción ámulhattak a tévé előtt ücsörgők. A vidám szilveszteri összeállítás, részben élő műsor 21.45-től volt adásban. A kettes csatorna szerkesztői nem erőltették meg magukat, egyetlen film került adásba, a Luxemburg grófja című NSZK-alkotás.

A Szuperbola éveken át a szilveszteri műsor része volt

(Fotó: Magyar Televízió)

1985-ben az MTV egyes csatornáján az este az Éjféli mulatság című szovjet filmmel kezdődött, ezt követte a Házaspárbaj című vetélkedő. Az elmaradhatatlan Tévétorna és Esti mese után jött a Szilveszteri turmix, benne a Szuperbolával. Utána Hofi Géza műsora következett, majd élő műsor a Budapesti Kongresszusi Központból.

A „turmix” dominálta a napot, volt a 2. műsoron is, méghozzá Zenés turmix, intervíziós összeállítás az NDK-ból. Előkerült még egy zenés összeállítás is, éjfél előtt pedig a Saragossa Band pesti koncertje került a képernyőre.

Szilveszteri tévéműsor: Kabaré és véres akciófilm

1995-ben még mindig nem indultak el a nagy kereskedelmi csatornák itthon, így szerény volt a vizuális kínálat. December 31-én a Monte Carló-i Bűvész Fesztivál produkcióit csodálhatták meg a képernyők előtt ülők, utána egy osztrák operettfilm, A denevér volt adásban. Két vígjáték közé került a szilveszteri műsor az MTV1-en, előtte a Három férfi és egy bébi, utána pedig a Jöttünk, láttunk, visszamennénk volt adásban.