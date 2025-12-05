Esztergályos Cecília kórházi kezelése után: Kaptam gyógyszert, istenien vagyok!

Jó éve volt 2025, mint mesélte megkeresésünkre a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész és táncművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Esztergályos Cecília a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja lett október közepén, Dörner György pedig az Újszínház örökös tagjaivá avatta őt, Tordai Terit, Koncz Gábort és Incze Józsefet.

Esztergályos Cecília férje, Fonyódi Péter 1984 óta van a színésznő mellett

Fotó: Esztergályos Cecília

„Nagyon jó érzés, hogy elismerik az embert. Ebben a színházban kezdtem dolgozni 1968-ban, ebben az épületben, mint Thália színház… Korábban balerina voltam, 1960 óta vagyok dolgozom hivatalosan, eleinte mint táncművész, utána mint színművész” – mondta a Metropolnak.

Egész év során csodálatos feladatokat kaptam az Újszínháztól. Az Úristen tudja, meddig élünk, de bele lehet szólni, lehet ezen változtatni, és ha tetszik az Úristennek, akkor az úgy lesz... Amíg dolgozhatok, addig színpadon leszek: akár azért mert kellek, vagy azért, mert bírom. 83 éves leszek januárban

- fejtette ki lapunknak a művésznő, aki szabadidejében a műhelyében kerámiázik, fest. A Magyar Művészeti Akadémia felkérésére Keserű Judit életút-filmet forgatott róla, és a 70 éves pályáról. „Kicsit meglepődtem, mert a tervek szerint 2026 decemberében adnák le, de lehet, hogy ezt felülbírálják, és hamarabb képernyőre kerül” – reménykedett.

Esztergályos Cecília színházi munkáit imádja

A pandémia előtt 13 darabban szerepelt hat színházban, most hat előadásban látható:

A Zserbótangó nyolc éve megy Tordai Terivel. A Sári bíró kilencedik szezonja megy. A Se itt, se ott darabot Vajda Katalin írta a 80. születésnapomra Dörner György felkérésére, ez egy jutalomjáték. Játszom a Császármorzsában és a Kabaré Parisianában is. Novemberben pedig volt egy premierünk, a Krémes keringő Török Tamástól, szintén csodálatos stábbal. Dörner György a rendező, Drahota Andreával, Timkó Eszterrel és Koncz Gáborral játszom benne.

Elárulta, ami eddig nem volt publikus, hogy Örkény István Macskajátéka lesz a jövő szezon egyik bemutatója: „Erre tavasszal kezdünk el próbálni Tordai Terivel, Jászai Lacival, Koncz Andreával és Gregor Bernadettel. Vass György a rendezője. Ez nekem száz oldal szöveg. A többi darabom is hetven-nyolcvan oldal.”