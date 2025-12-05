Esztergályos Cecília kórházi kezelése után: Kaptam gyógyszert, istenien vagyok!
Öt napot volt kórházban, ezt leszámítva nagyon jó éve volt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőnek, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjának. Esztergályos Cecília 83 éves lesz januárban, de most is hat darabban játszik, rengeteg szöveget tart fejben, szabadidejében pedig fest és kerámiázik.
Jó éve volt 2025, mint mesélte megkeresésünkre a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész és táncművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Esztergályos Cecília a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja lett október közepén, Dörner György pedig az Újszínház örökös tagjaivá avatta őt, Tordai Terit, Koncz Gábort és Incze Józsefet.
„Nagyon jó érzés, hogy elismerik az embert. Ebben a színházban kezdtem dolgozni 1968-ban, ebben az épületben, mint Thália színház… Korábban balerina voltam, 1960 óta vagyok dolgozom hivatalosan, eleinte mint táncművész, utána mint színművész” – mondta a Metropolnak.
Egész év során csodálatos feladatokat kaptam az Újszínháztól. Az Úristen tudja, meddig élünk, de bele lehet szólni, lehet ezen változtatni, és ha tetszik az Úristennek, akkor az úgy lesz... Amíg dolgozhatok, addig színpadon leszek: akár azért mert kellek, vagy azért, mert bírom. 83 éves leszek januárban
- fejtette ki lapunknak a művésznő, aki szabadidejében a műhelyében kerámiázik, fest. A Magyar Művészeti Akadémia felkérésére Keserű Judit életút-filmet forgatott róla, és a 70 éves pályáról. „Kicsit meglepődtem, mert a tervek szerint 2026 decemberében adnák le, de lehet, hogy ezt felülbírálják, és hamarabb képernyőre kerül” – reménykedett.
Esztergályos Cecília színházi munkáit imádja
A pandémia előtt 13 darabban szerepelt hat színházban, most hat előadásban látható:
A Zserbótangó nyolc éve megy Tordai Terivel. A Sári bíró kilencedik szezonja megy. A Se itt, se ott darabot Vajda Katalin írta a 80. születésnapomra Dörner György felkérésére, ez egy jutalomjáték. Játszom a Császármorzsában és a Kabaré Parisianában is. Novemberben pedig volt egy premierünk, a Krémes keringő Török Tamástól, szintén csodálatos stábbal. Dörner György a rendező, Drahota Andreával, Timkó Eszterrel és Koncz Gáborral játszom benne.
Elárulta, ami eddig nem volt publikus, hogy Örkény István Macskajátéka lesz a jövő szezon egyik bemutatója: „Erre tavasszal kezdünk el próbálni Tordai Terivel, Jászai Lacival, Koncz Andreával és Gregor Bernadettel. Vass György a rendezője. Ez nekem száz oldal szöveg. A többi darabom is hetven-nyolcvan oldal.”
82 évesen is csodálatosan friss szellemileg, rengeteg szöveget tart fejben, a korával nem foglalkozik. „A nyaram is úgy telt el, hogy minden héten kétszer-háromszor elismételtem a szövegeket memóriagyakorlatként. Sok darabunk van, úgyhogy ismételni kell. Biztonságot ad. Súgó persze van, de kinn ül, a néző pedig előbb hallja a segítő suttogást, ezt nem szabad megengedni” – vélekedett.
Egészségi problémám nincs. Voltam kórházban, kaptam gyógyszert, istenien vagyok! De nem lehet tudni, mert ebben a korban az egyik nap ilyen, a másik olyan. Olyan belső problémával kerültem be, amiről nem illik részletesen beszélni... Az Irgalmasrendi Kórházban voltam öt napot, isteni orvosok és ápolók gondoskodtak rólam. Ennek ellenére nem szeretnék visszamenni. Csodás háziorvosom is van!
- fejtette ki a táncművész, akinek csípőműtétje után volt egy rossz időszaka, hamarabb fárad el, de örömmel veszi mindig, ha hívják valahova. „Mindig imádtam enni, inni, ha buli volt, fiatalon benne voltam mindenben. Azt hittem, a vasat is megehetem, így voltam hetven évig! De diétázni kell, ettől viszont nincs olyan sok erőm. A napokban voltam Inke László emlékestjén is. Elfáradok mindentől, de örülök mindennek, ha felkérnek.”
Esztergályos Cecília 2025-ös karácsonya
„Karácsonykor nem lesz semmi különös, az urammal negyven éve élünk együtt, 1984. május 5-től vagyunk együtt. A szokásos lesz a karácsony: főzés, sütés, család. Aki akar jön, aki nem akar, nem jön, de az se baj, ha valaki csak telefonál. Két testvérem, sok rokonunk van. Ha felugranak köszönteni, boldogan fogadunk mindenkit” – ecsetelte.
Szilveszterkor nagyon sokat szerepelt a tévében és a rádióban, most nagyon örült, hogy Vida Péter felkérte, hogy szerepeljen az idei, szilveszteri Rádiókabaré adásában. Tavaly szilveszterkor Nemcsák Károly felkérésére fellépett, idén nem lesz színpadon az év utolsó estéjén.
Amúgy régebben sem voltak nagy bulik a színészekkel szilveszter éjjelén, inkább munka volt, gyakran élő, egyenes adásban. Azt imádtam, mert azt nem lehet megvágni, fazonírozni. Manapság az időseket annyira nem hívják. A fiataloké a jövő, és ez nagyon helyes!
A Família Kft.-ben évekig láthatták a tévézők, roppant energikus családanyaként. Összetartó a csapat, most, december elején is találkoznak. „Nem sokan, olyan tízen vagyunk. Hála Istennek a sorozat megy most is a Duna Worldön. Igazából már akkor sem voltam olyan fiatal. Kérdezte egy unokaöcsém, aki látott most a tévében, mennyi voltam akkor: 48 voltam, amikor elkezdtük forgatni... nem hitte el.”
Mit várok 2026-ra? Legyen béke és egészség. Egy kis munka is legyen, pont annyi, hogy megélhessünk...
