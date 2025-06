Hiába 82 éves, Esztergályos Cecília nem érzi magát öregnek: „Ha beleőrülnék, akkor se tudnám megváltoztatni a koromat”

A Kossuth-díjas színésznőnek az elmúlt években több egészségügyi problémája is akadt, többek között négy csípőműtétje is volt. Esztergályos Cecília viszont nem foglalkozik a múlttal, kizárólag a jelennel és a jövővel törődik. Így lapunknak elárulta, hogy jelenleg is jó egészségnek örvend, de arról is beszámolt, miként vélekedik az életkoráról.

Esztergályos Cecília fiatalon sokkal kevésbé volt türelmes, mint manapság (Fotó: Mediaworks Archív)

Esztergályos Cecília korát sosem titkolná el

Ha beleőrülnék, akkor se tudnám megváltoztatni a koromat. Így inkább nem foglalkozok vele, de szerintem teljesen felesleges letagadni egy napot is, azonban nem tartom magam öregnek. Ugyanis örülni kell annak, hogy ezt a 82. évet már megértem és ezáltal én már túl vagyok azon, amin még sokan mások nincsenek. Rengeteg akadály van egy idős ember életében: a mozgás, a fájdalom, a kiszolgáltatottság. Azonban ebben az életkorban is meg kell látni a szépet, illetve birkózni kell ezekkel a nehézségekkel

– kezdte a Metropolnak a Família Kft. sztárja.

Esztergályos Cecília színházi évei még nem értek véget

Esztergályos Cecília kiemelte annak is a fontosságát, hogy az idősebb embereknek rendszeresen el kell járni orvoshoz. Ezért ő is mindig így tesz, továbbá szerinte rengeteget köszönhet a doktoroknak, amiért a mai napig színpadon tud állni. A népszerű művésznő jelenleg is több előadásban szerepel az Újszínházban, valamint kimondottan aktív életet él. Több hobbinak hódol, például szokott kertészkedni, sütni-főzni, kerámiázni és festeni. Illetve elárulta: az egészsége érdekében igencsak odafigyel a megfelelő étkezésre is.

„Én bírom még ezt a tempót és igazából boldog vagyok, ha dolgozhatok a színházban. Szeretnék minél tovább színpadon állni, de elfogadom azt, ami nekem ki van mérve. A fiatalabb kollégáknak is azt szoktam mondani: örülni kell a jelennek, hogy azt csinálhatjuk, amit szeretünk, mert ki tudja, mit hoz a jövő. Nem kell rosszra gondolni, de bármikor jöhetnek egy ember életébe negatív változások” – vélekedett a Kossuth-díjas színésznő, akinek az életében szintén voltak mélypontok, ám ezekből mindig sikerült felállnia.