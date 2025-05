"Emelem a búrát, indítom az órát" - felismered ezeket a régi TV műsorokat? Kvíz!

Bekapcsoljuk a TV-t, felvillan a felirat, beindul a jól csengő főcímzene, majd beköszön a jól ismert hang. A magyar televíziózás több, mint fél évszázadnyi múltra tekint vissza. Ezalatt számos TV műsort nézhettünk hétről hétre. Akadtak köztük külföldről meghonosított TV műsorok is, voltak teljesen eredeti ötleteken alapuló műsorötletek is. Te hányat ismersz fel közülük?

Antal Imre a magyar TV műsorok egyik legnagyobb figurája volt Fotó: Metropol / Metropol

Megvannak még ezek a régi TV műsorok?

Parabola, Nulladik típusú találkozások, Három kívánság - ezek meghatározó műsorok voltak a magyar tévézés világában. Ki ne emlékezne arra, amikor Antal Imre, hosszas matematikázás után kiszámolta, mennyit is dolgozik a magyar egy évben. A zongoraművészből vált műsorvezető számos TV műsorban szerepelt, a magyar tévés kultúra egyik fontos alakja lett.

Számos műsorvezetőre emlékezünk, akik karakterükkel, hangjukkal, jellegzetes megszólalásaikkal örökre beírták magukat a magyar televíziózás történetébe. Ilyenek például Kudlik Júlia, Egri János, vagy Vitray Tamás. Sőt, olyan műsor is van, ami még a mai napig látható: az Önök kérték még most is megy!

Az alábbi kvíz a 70-es, 80-as és 90-es évek legnépszerűbb televíziós műsoraiból gyűjtöttünk össze pillanatképeket. Szerepelnek köztük olyan nevek is, akik emlékezetes vezetői voltak a TV műsoroknak.

Teszteld a tudásodat!