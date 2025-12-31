Így vészelhetik át kedvenceid az újévi tűzijátékot - tippek és tanácsok a baj elkerülése érdekében

Az újévi tűzijáték rettenetesen sok stresszel járhat azoknak a kiskedvenceknek, akik erre érzékenyebbek. Van néhány tipp, amit érdemes megfogadni annak érdekében, hogy átsegítsük őket Szilveszter éjszakáján.

Fotó: Unsplash.com

Az újévi tűzijátékra készülődő állattartók megnyugodhatnak, ugyanis tehetnek lépéseket annak érdekében, hogy segítsék állataikat megbirkózni a hangos zajokkal és az erős fényekkel. Kady Maranto, a Humane Society of Northwest Louisiana munkatársa elmondta, hogy sok háziállat-tulajdonos szembesül ezzel a kihívással minden évben.

Nekem is van egy kutyám, aki retteg a tűzijátéktól

– mondta Maranto. Szerinte a háziállat-tulajdonosoknak nem szabad elfelejteniük állataikat az ünnepi készülődés közben.

Tudom, hogy sok a dolguk, partikra kell menniük, a gyerekeiket ide-oda kell vinniük, de kérem, ne feledkezzenek meg a kutyákról és a macskákról, mert ők nem értik. Nem magyarázhatják el nekik: „Hé, ezek tűzijátékok, pár perc múlva el fognak tűnni.” Ők ezt nem fogják megérteni.

- tette hozzá Maranto.

Annak érdekében, hogy biztonságban tudjuk a kedvenceinket, hoztunk néhány tippet, amely a nyugalom elősegítésére szolgál.

Ellenőrizze az állat zajérzékenységét

Az állattartóknak először meg kell állapítaniuk, hogy állatuk érzékeny-e a hangos zajokra: Például az oda-vissza járkálás annak a jele, hogy az állat kényelmetlenül érzi magát.

Meg lehet kérni akár az állatorvost, hogy írjon fel gyógyszert. Ha az állatorvosi rendelő zárva van, akkor vény nélkül kapható gyógyszerekkel is lehet segíteni az állatokon.

Biztonságos helyet kell teremteni

Barbara Higginbotham, a DeSoto Állatmenhely munkatársa azt javasolja, hogy a tűzijáték kezdetekor a háziállatokat tartsák bent a lakásban, házban.

Tegye őket egy belső kennelbe, mosókonyhába, valahova, ahol biztonságban vannak és csend van

– mondta Higginbotham. A háziállatok tulajdonosai az állatok kedvenc játékait és takaróit is felhasználhatják, hogy azok biztonságban érezzék magukat.

További zajcsökkentő módszerek

Higginbotham több módszert is javasolt a tűzijáték hangjának elfojtására.

Vannak trükkök, amelyeket az interneten is megtalálhat. Vegyünk például teniszlabdákat, és ha sikerül hozzászoktatni őket a zajhoz, tegyünk egy csomó teniszlabdát a szárítóba, és hagyjuk, hogy azok a zajt keltsék, csak hogy elnyomják a tűzijátékok hangját, vagy tekerjük fel egy kicsit a tévé hangerejét, vagy akár csak tűzijátékokat játszunk le nekik, hogy megszokják ezeket a zajokat, és így a jövőben nem lesznek érzékenyek rájuk.

- olvasható a KSLA News cikkében.