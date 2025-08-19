Reccsent az állkapcsa, véres volt az aszfalt: rollerbalesetek miatt riadóztatnak az édesanyák - Videó!

Közel háromszáz kilométer választja el Hédit és Patrikot egymástól, mégis kísértetiesen hasonló a történetük. Mindketten rollerbalesetet szenvedtek, és mire feleszméltek, már rohant is értük a mentőautó… A fiatalokért most rengetegen szurkolnak, hogy mihamarabb talpra álljanak.

A rollerbalesetek miatt riadóztatnak az aggódó édesanyák / Képünk illusztráció: Shutterstock

Két rollerbaleset, ugyanaz a probléma

Napok óta izgul az internet népe a kis Hédiért, miután az édesanyja, Viktória az egyik nyilvános Facebook-csoportban írta meg a vele történteket, a családnak ugyanis jókora tanulópénz volt a rollerbaleset. Viktória szülőként hibásnak érzi magát, amiért balesetet szenvedett a lánya. Hédi hónapokon át unszolta a családját, hogy neki is beszerezzenek egy kétkerekűt. Végül a szülők beadták a derekukat, ám augusztus 8-án véres fordulatot vett a történet. A békéscsabai kislány aznap az otthonához közeli kisboltba robogott el nasiért, majd Erika telefonja megcsörrent, minden szülő rémálmát közölték vele: Hédinek balesete volt. Rohant a lányához, akit addigra már a mentők vizsgáltak.

Eszméleténél volt, sokkos állapotban, vérző fejjel és jobboldalán válltól térdig vérző, aszfalttal beleégett sebekkel, szinte a teljes testfelületen. A mentőben rövidebb sorozatos eszméletvesztéssel, amnéziával…

- árulta el lapunknak Viktória.

Hédi fejsérülést szenvedett, nem viselt bukósisakot, és ennek meglett a következménye: a többi között agyrázkódás, zúzódások, ingerkárosodás is érte. Viktória figyelmeztetésként írta ki történetüket, hogy mindenki, aki rollerezik, hordjon védőfelszerelést, legyen körültekintő.

Ahogy Hédiért, úgy Patrikért is sokan szurkolnak, hogy mihamarabb felépüljön . Ő augusztus 14-én, csütörtökön Balatonkenesén zúgott nagyot a fémszörnnyel. Egy biciklis, Krisztina épp arra tekert, amikor kiszúrta a szörnyű képsorokat: a 16 év körüli srácot már a mentősök ápolták, és a rendőrök is kiértek. Rögtön megtudta a szemtanúktól, hogy mi történt és a közösségi médián keresztül kért minden rollerest és biciklist: legyenek óvatosak és hordjanak bukósisakot!

Nagyon megérintett a látvány, mert ilyenkor rögtön bekapcsol az anyai énem, mivel nekem is van két hasonló korú fiam. Két méterre bicikliztem el a fiatalember mellett, aki akkor már el volt látva, a mentőságyon feküdt arra várva, hogy betegyék és elinduljanak vele

– árulta el Krisztina a Metropolnak.