Reccsent az állkapcsa, véres volt az aszfalt: rollerbalesetek miatt riadóztatnak az édesanyák - Videó!

Az utóbbi napokban több rollerbaleset is megrázta az embereket: egy tini fiú, és két fiatalabb kislány is komoly sérüléseket szenvedett a „vasparipáján”. Vigyázz, ha rollerezel! Mutatjuk, hogy lehetsz biztonságban az utakon.
Közel háromszáz kilométer választja el Hédit és Patrikot egymástól, mégis kísértetiesen hasonló a történetük. Mindketten rollerbalesetet szenvedtek, és mire feleszméltek, már rohant is értük a mentőautó… A fiatalokért most rengetegen szurkolnak, hogy mihamarabb talpra álljanak.
Napok óta izgul az internet népe a kis Hédiért, miután az édesanyja, Viktória az egyik nyilvános Facebook-csoportban írta meg a vele történteket, a családnak ugyanis jókora tanulópénz volt a rollerbaleset. Viktória szülőként hibásnak érzi magát, amiért balesetet szenvedett a lánya. Hédi hónapokon át unszolta a családját, hogy neki is beszerezzenek egy kétkerekűt. Végül a szülők beadták a derekukat, ám augusztus 8-án véres fordulatot vett a történet. A békéscsabai kislány aznap az otthonához közeli kisboltba robogott el nasiért, majd Erika telefonja megcsörrent, minden szülő rémálmát közölték vele: Hédinek balesete volt. Rohant a lányához, akit addigra már a mentők vizsgáltak.
Eszméleténél volt, sokkos állapotban, vérző fejjel és jobboldalán válltól térdig vérző, aszfalttal beleégett sebekkel, szinte a teljes testfelületen. A mentőben rövidebb sorozatos eszméletvesztéssel, amnéziával…
- árulta el lapunknak Viktória.
Hédi fejsérülést szenvedett, nem viselt bukósisakot, és ennek meglett a következménye: a többi között agyrázkódás, zúzódások, ingerkárosodás is érte. Viktória figyelmeztetésként írta ki történetüket, hogy mindenki, aki rollerezik, hordjon védőfelszerelést, legyen körültekintő.
Ahogy Hédiért, úgy Patrikért is sokan szurkolnak, hogy mihamarabb felépüljön . Ő augusztus 14-én, csütörtökön Balatonkenesén zúgott nagyot a fémszörnnyel. Egy biciklis, Krisztina épp arra tekert, amikor kiszúrta a szörnyű képsorokat: a 16 év körüli srácot már a mentősök ápolták, és a rendőrök is kiértek. Rögtön megtudta a szemtanúktól, hogy mi történt és a közösségi médián keresztül kért minden rollerest és biciklist: legyenek óvatosak és hordjanak bukósisakot!
Nagyon megérintett a látvány, mert ilyenkor rögtön bekapcsol az anyai énem, mivel nekem is van két hasonló korú fiam. Két méterre bicikliztem el a fiatalember mellett, aki akkor már el volt látva, a mentőságyon feküdt arra várva, hogy betegyék és elinduljanak vele
– árulta el Krisztina a Metropolnak.
Egy háromfős társaság riadóztatta a mentőket, ők mesélték el neki, hogy mi történt: Patrik gyorsan hajthatott az úton, és figyelmetlen lehetett.
Nagyon gyorsan ment és valószínűleg megugorhatott valamin a rollere, jó nagyot esett.
– részletezte.
Bár Patrik viselt bukósisakot, így sem úszta meg ép bőrrel, sőt… „A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy fiatal fiút súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba” – közölte a Metropol megkeresésére az Országos Mentőszolgálat.
Augusztus 16-án egy hévízgyörki anyuka számolt be a lányával történt balesetről az egyik helyi Facebook-csoportban. A gyermek titokban száguldozott a rollerén a barátjával közösen, amikor elestek. Később füllentett az anyukájának, ám a szája feldagadt. Kiderült, hogy nagy a baj...
Azt hazudta, hogy elharapta a száját. Napokkal később csak elmondta, hogy mi történt. Ebédnél aztán reccsent egyet a szája. Eltört azt állkapcsa!
- írta bejegyzésében szomorúan az anyuka.
Bármilyen kétkerekűvel is közlekedünk, a biztonság az első. Kerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogyan védhetjük meg magunkat az utakon. A kulcsszó: körültekintés, védőfelszerelés!
Mutatjuk, hogyan előzd meg a rollerbalesetet.
Erre figyelj:
Krisztina a közösségi oldalain tett ki a történtekről egy videót, ezt itt nézheted meg:
