RETRO RÁDIÓ

Tragikus halálos baleset történt a 81-es számú főúton, Győrnél

A műszaki mentés alatt teljes útzár lépett életbe.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 08:05
halálos baleset személygépkocsi autóbusz ütközött

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt a 81-es számú főúton, a 80-as kilométerszelvényben 2025. szeptember 15-én 5 óra 35 perc körül - tudatta a rendőrség a honlapján.

A halálos balesetben egy személy a helyszínen életét vesztette
A halálos balesetben egy személy a helyszínen életét vesztette Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

A halálos balesetben autóbusz személygépkocsival ütközött

A rendelkezésre álló adatok szerint egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött. A baleset során a személygépkocsi utasai közül egy személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta, és arra kérik az embereket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon - írja a police.hu.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu