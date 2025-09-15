Tragikus halálos baleset történt a 81-es számú főúton, Győrnél

A műszaki mentés alatt teljes útzár lépett életbe.
Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt a 81-es számú főúton, a 80-as kilométerszelvényben 2025. szeptember 15-én 5 óra 35 perc körül - tudatta a rendőrség a honlapján.
A rendelkezésre álló adatok szerint egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött. A baleset során a személygépkocsi utasai közül egy személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta, és arra kérik az embereket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon - írja a police.hu.
