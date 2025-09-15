RETRO RÁDIÓ

Szörnyű baleset: feszítővágóval mentették a sofőr életét

Két óriási baleset is történt hétfő hajnalban. Sofőröket mentettek a tűzoltók.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 06:48
feszítővágó baleset tűzoltó

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 8-as főút 105-ös kilométerszelvényénél, Apácatorna térségében. A megosztott információk szerint az ütközés következtében a kamion felborult, szállítmánya az úttestre szóródott, az autó pedig egy bozótos területen állt meg. Az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a kisebb jármű sofőrjét. Az egységek és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen, ahová elindultak a veszprémi hivatásos tűzoltók is.

sofőrt mentettek a tűzoltók
Az egyik autó sofőrjét a tűzoltók feszítővágóval mentették ki a járműből Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Újabb baleset: sofőrök és utasok szorultak az autóba

Egy másik szörnyű balesetről is beszámolt a katasztrófavédelem, ugyanis autóbusszal ütközött össze egy személyautó Győrnél, a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél. Mint kiderült, az autóba többen beszorultak, a győri hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadításukat. A balesethez a mentők is kiérkeztek.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu