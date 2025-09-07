„Senkinek nem kívánom azt az érzést” – Rolleres gázolta el a kétéves Kornélt Pápán

Súlyos veszélyekre hívta fel a figyelmet egy minap történt baleset Pápán, ahol egy elektromos roller áthajtott a főtéri játszótéren, és elsodort egy kétéves kisfiút, Kornélkát. Bár a gyermek csak könnyebb sérüléseket szenvedett, a családtagok szerint egy pillanaton múlt, hogy nem történt tragédia.

Az elektromos roller komoly veszélyforrás, főleg a gyermekeket tekintve

Képünk illusztráció/Shutterstock

Sokan felelőtlenül használják az elektromos rollert

A kisfiú nagymamája a Veolnak idézte fel a történteket.

Éppen az unokáimmal a pápai főtéri gyermekjátszótéren voltunk, amikor egy életveszélyes helyzet történt. A nagyobbik unokám a kötélmászón játszott, a kicsi pedig a csúszdáról érkezett le, amikor a roller elsodorta. Egy pillanaton múlt, hogy nem történt sokkal nagyobb baj

– nyilatkozta a nagymama, aki már hiába kiáltott a rolleresnek, az elsodorta a kicsit.

Az unokám sírt, mert a lába meg is sérült, és ezek után már nem mert visszamenni játszani

– tette hozzá.

Lapunk megkeresésére a kisgyermek édesanyja nyilatkozott az esetről, kiemelve, változásra lenne szükség, hogy a pápai játszótér biztonságos legyen.

Senkinek nem kívánom azt az érzést, amit átéltem abban a rövid pillanatban. Bízom benne, hogy elég tanulólecke volt ez, és a szükséges intézkedés megtörténik a játszótér körül

– árulta el lapunknak.

A családtagok szerint a történtek nem számítanak egyedi esetnek, ugyanis rendszeresen előfordul, hogy kerékpárosok és rolleresek egyaránt áthajtanak a belvárosi játszótéren, fittyet hányva arra, hogy a terület kizárólag gyermekek számára lenne fenntartva.

Ez nem közlekedési útvonal! A gyerekek nem tudják felmérni a veszélyt, egyetlen másodperc alatt tragédia történhet

– hangsúlyozta a család.

A kisfiú könnyebben sérült meg, de nagyobb baj is történhetett volna Fotó: Facebook

Országszerte szaporodnak a rolleres balesetek

Nem csak Pápán okoz problémát az elektromos rollerek felelőtlen használata. A rendőrség többször felhívta már a figyelmet arra, hogy ezek az eszközök rendkívül nagy sebességre képesek, miközben a vezetőik sokszor még a közlekedési szabályokat sem ismerik. Ennél azonban nagyobb probléma, hogy a környezetük biztonságát sem tartják szem előtt.

A hét elején Győrben is egy súlyos baleset történt, amikor egy e-rolleres a sebességét nem a körülményeknek megfelelően választotta meg, és nekiütközött egy 82 éves férfinak, aki éppen a zebránál várakozott a kerékpárjával. Az idős férfi olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba kellett szállítani.