Részeg, billegő rolleresek uralják a sétálóutcákat a bulinegyedben

Erzsébetvárosban az autók helyét elfoglalták az elektromos rollerek. A BKK mobilitási riportja is azt mutatja, hogy a sétálóutcák bevezetése óta nőtt a rollerrel közlekedők száma. Már 36 mikromobilitási pont működik, és 1300 kölcsönzési célú roller zúdul a szűk negyedre, ahol amúgy is több mint 200 kocsma működik hajnalig. A helyiek szerint esténként szlalomozni kell a részeg turisták között, akik gyakran két sör között pattannak fel a járművekre.

Erzsébetvárosban a sétálóutcák a bulinegyednek kedveznek Fotó: Metropol

A Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság hétfőn döntött: meghosszabbítják a belső-erzsébetvárosi „sétálóutcás kísérletet”. Ez azt jelenti, hogy több utcába továbbra sem hajthatnak be az autók, de a lakók szerint nem lett nyugodtabb az élet, sőt.

Sok részeg turista rollerrel közlekedik Fotó: Metropol

Nem tudok a saját házamhoz közel parkolni, este pedig félek kimenni, mert részeg turisták száguldoznak a rollerekkel

– panaszkodott a helyi csoportban egy erzsébetvárosi lakó.

Mások szerint a kerületben nemcsak a zaj nőtt, hanem a balesetveszély is. Bár elvileg este 10 és reggel 6 között tilos lenne az e-roller használat, a tiltást senki nem tartja be, ahogy a kocsmák nyitvatartási szabályait sem.

A kerület történelmi belvárosa ma inkább hasonlít egy éjjel-nappali romkocsmára, mint lakóövezetre. A helyiek úgy érzik, teljesen magukra hagyták őket: a bizottság döntései a romkocsmák érdekeit szolgálják, nem a lakókét.

Egy helyi Facebook-csoportban nemrég videó is felkerült egy hatalmas pofára esésről. A kommentelők szerint „csoda, hogy nem történt tragédia”.

A KSH friss baleseti statisztikái szerint az ittas közlekedők között rohamosan nő a rolleresek aránya. 2024-ben 639 balesetet okoztak részegen e-rollerrel, miközben biciklisek 1500-at, autósok pedig több mint 14 ezret. A lakók szerint a bulinegyedben már szinte mindennaposak az ittas rolleres bukások.

Mint azt a Metropol már megírta, számos belvárosi utcában, például a Wesselényi, Madách, Király illetve Kazinczy utcákban a gyalogosoknak adnak elsőbbséget, sok utcából vagy utcarészletből sétálóutca lett.

Erzsébetvárosban a lakók véleményét nem veszik figyelembe

A BKK tisztább levegőt ígér, a lakók viszont méregdrága behajtási engedélyekről, parkolóhelyek megszűnéséről és diszkók előtt hömpölygő turistákról panaszkodnak.