Részeg, billegő rolleresek uralják a sétálóutcákat a bulinegyedben

Kitiltották az autókat, jöttek helyettük a rollerek és velük együtt a káosz. Erzsébetvárosban meghosszabbították a sétálóutcás tesztidőszakot, a gyalogosforgalom megnőtt, de vele együtt elszaporodtak az elektromos rollerek is. A helyiek szerint a romkocsmaturizmus új szimbóluma a billegő, részeg rolleres.
Erzsébetvárosban az autók helyét elfoglalták az elektromos rollerek. A BKK mobilitási riportja is azt mutatja, hogy a sétálóutcák bevezetése óta nőtt a rollerrel közlekedők száma. Már 36 mikromobilitási pont működik, és 1300 kölcsönzési célú roller zúdul a szűk negyedre, ahol amúgy is több mint 200 kocsma működik hajnalig. A helyiek szerint esténként szlalomozni kell a részeg turisták között, akik gyakran két sör között pattannak fel a járművekre.
A Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság hétfőn döntött: meghosszabbítják a belső-erzsébetvárosi „sétálóutcás kísérletet”. Ez azt jelenti, hogy több utcába továbbra sem hajthatnak be az autók, de a lakók szerint nem lett nyugodtabb az élet, sőt.
Nem tudok a saját házamhoz közel parkolni, este pedig félek kimenni, mert részeg turisták száguldoznak a rollerekkel
– panaszkodott a helyi csoportban egy erzsébetvárosi lakó.
Mások szerint a kerületben nemcsak a zaj nőtt, hanem a balesetveszély is. Bár elvileg este 10 és reggel 6 között tilos lenne az e-roller használat, a tiltást senki nem tartja be, ahogy a kocsmák nyitvatartási szabályait sem.
A kerület történelmi belvárosa ma inkább hasonlít egy éjjel-nappali romkocsmára, mint lakóövezetre. A helyiek úgy érzik, teljesen magukra hagyták őket: a bizottság döntései a romkocsmák érdekeit szolgálják, nem a lakókét.
Egy helyi Facebook-csoportban nemrég videó is felkerült egy hatalmas pofára esésről. A kommentelők szerint „csoda, hogy nem történt tragédia”.
A KSH friss baleseti statisztikái szerint az ittas közlekedők között rohamosan nő a rolleresek aránya. 2024-ben 639 balesetet okoztak részegen e-rollerrel, miközben biciklisek 1500-at, autósok pedig több mint 14 ezret. A lakók szerint a bulinegyedben már szinte mindennaposak az ittas rolleres bukások.
Mint azt a Metropol már megírta, számos belvárosi utcában, például a Wesselényi, Madách, Király illetve Kazinczy utcákban a gyalogosoknak adnak elsőbbséget, sok utcából vagy utcarészletből sétálóutca lett.
A BKK tisztább levegőt ígér, a lakók viszont méregdrága behajtási engedélyekről, parkolóhelyek megszűnéséről és diszkók előtt hömpölygő turistákról panaszkodnak.
A hetedik kerület közlekedési átalakításai és az utcák sorozatos lezárásai nemcsak az autósokat, hanem az itt élő lakókat is hátrányosan érintik – mondta korábban lapunknak Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója, akit a bulinegyed közlekedési és társadalmi átalakulásairól kérdeztünk.
Kőrösi szerint a probléma gyökere, hogy két jogos érdek kerül szembe egymással: a városlakók kényelmes, élhető lakókörnyezet iránti igénye, illetve az autóval közlekedők szükségszerűsége.
Teljesen normális és jogos elvárása a mindenkori városlakónak, hogy minél otthonosabb, kényelmesebb, sétálósabb legyen a lakókörnyezete. Csak ahhoz, hogy az autókat el tudjuk takarítani a közterületekről, valami alternatívát kell kitalálni
– fogalmazott.
A városvezetés legnagyobb hibája szerinte éppen az, hogy a korlátozásokkal nem párosulnak érdemi alternatívák.
Mindig arról felejtkezik meg a jelenlegi városvezetés, hogy alternatívát kell kínálni az autósoknak. Az autó használata nem valami ördögtől fakadó dolog Budapesten, hanem szükséges. Szükséges például a nagycsaládosnak, mesterembernek, bárkinek, akinek a munkájához vagy életéhez erre szükség van.
Kőrösi a próbaidőszak kezdetekor konkrét megoldásokat is javasolt: a felszíni parkolóhelyek megszüntetése előtt mélygarázsokat és parkolóházakat kellene építeni, miközben javítani kellene a közösségi közlekedés színvonalán.
