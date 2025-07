Jön a baba? Szandi reagált lánya képeire!

Ahogy azt már korábban is megírtuk: Szandi lánya és kedvese, Ricardo Las Vegasban keltek egybe. A július 10-ei Instagram posztot aztán újabb esküvői fotók követték, immár Szandi közösségi oldalán. A képek láttán pedig többen is egyetértettek az egyik hozzászólóval, aki így vélekedett Bogdán Blankáról: „Olyan, mintha kismama lenne!”

Tényleg nagymama lesz Szandi? Fotó: mw archív

Blanka családja videóhívásban követte végig a szertartást. A találgatásokra, hogy Szandi lánya terhes-e az énekesnő egy Instagram posztban válaszolt:

Szeretném megköszönni az egész család nevében azt a mérhetetlen szeretetet, amit kaptunk Tőletek! Köszönjük a sok kedves jókívánságot, gratulációt! Ja…és Blanka nem vár babát, a ruha szabása miatt gondolhatták néhányan így. A kapcsolat folyamatos közöttünk, minden pillanatról pontosan tudtunk, és együtt örültünk/örülünk Velük. Jövőre tervezzük a családi esküvőt. Még egyszer köszönjük, és boldog, szeretettel teli életet kívánunk mi is Nektek!

– írta Szandi.