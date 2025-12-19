Bármit megtesz értem a barátnőm, és sosem kérdőjeleztem meg az odaadását – eddig

Egy fiatal férfi állítja, hogy barátnője bármit megtesz érte az ágyban – és azon kívül is. Néha, amikor együtt fekszenek szex után, a nő arról beszél, mennyire szereti. Könnyek szöknek a szemébe, miközben zokogva mondja, hogy ő az egész világa. Nagyon intenzív a kapcsolatuk, s eszébe sem jutott megkérdőjeleznie párja odaadását. Eddig. Ám most a kétség emészti. Olyannyira, hogy úgy döntött: párkapcsolati tanácsadóhoz fordul a problémájával.

A férfi állítja: a barátnője bármit megtesz érte, még az ágyban is. Ez a túlzott odaadás viszont új perspektívába került (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Nem gyanús, hogy bármit megtesz a barátnő?

A neve elhallgatását kérő férfi arról írt levelben, hogy a múlt hónapban elment egy italos összejövetelre az új munkahelyén. Az egyik nő mesélte, hogy annak idején a férfi barátnőjével gy osztályba járt a suliban. Azt állította, a lány már 17 évesen belehabarodott a férfiba. Hősünk erről semmit sem tudott, mert csak 21 éves korukban kezdtek randizni. A nő szerint a férfi barátnője először a helyi parkban látta meg kiszemeltjét focizás közben, és onnantól kezdve megszállottan csak róla beszélt. Állítólag rajzokat is készített róla, figyelte, az akkor még kamasz fiú otthona körül ólálkodott, és mindenkinek azt mondta, el fogja csábítani és feleségül megy hozzá. Emberünk mindezt megdöbbenve hallgatta, hiszen az emlékei szerint egy véletlen bulis találkozás után jöttek össze.

Minden megtervezett? A célkeresztjébe vett? Hirtelen teljesen más szemmel kezdtem nézni a barátnőmre. Egy megszállott rajongóval élek együtt? Mit tenne, ha úgy döntenék, szakítok vele? Őszintén szólva nagyon boldog vagyok, de ki tudja, mit hoz a jövő…!

– zárta le a levelét az elbizonytalanodott férfi.

A levélíró kétségbeesett soraira a Daily Star tanácsadója, Jane O'Gorman válaszolt, Azt tanácsolta, hogy első körben a pletykát indító nő szavait kéne megkérdőjeleznie, hiszen sokkal fontosabb, milyen életet él most azzal a lánnyal, aki láthatólag nagyon gondoskodó partner. O'Gorman megjegyezte: „Sokan voltunk esetlen tinédzserek, tele önbizalomhiánnyal. A legtöbben ma már szégyenkezve gondolunk vissza a butaságainkra. Amíg az Ön barátnője ma szerető, kedves és támogató, addig ez az egyetlen dolog, ami számít. A zaklatás, megszállottság és rögeszme igen erős és súlyos szavak. Nem szabad mindent eldobni egy olyan ember állításai miatt, akit alig ismer, és akinek az elmondottakkal akár hátsó szándékai is lehetnek.”