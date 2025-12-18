Bizarr: a furcsa pár egy éven keresztül kötélen élt egymás mellett

Egy furcsa pár, Linda Montano és Tehching Hsieh performanszművészek nem mindennapi feladatra szánták el magukat 1983. július 4-én, este 6 órakor, hiszen a páros összekötötte magát, majd megígértették egymással, hogy az őket összekapcsoló, nyolc láb (2,44 méter) hosszú kötél egy teljes éven át a helyén marad.

A furcsa pár döbbenetes kihívásra szánta el magát, hiszen egy éven keresztül egymáshoz kötve éltek egymás mellett / Fotó: Forrás: Pexels (Illusztráció)

A furcsa pár döbbenetes eredményre jutott a kísérlet végeztével

Az egy évre összekötött, két ember, Linda Montano és Tehching Hsieh performanszművész volt, akik világos szabályokat fektettek le arra vonatkozóan, mi vár rájuk a következő 12 hónapban.

Egy évig együtt maradunk, és soha nem leszünk egyedül. Amikor zárt térben vagyunk, mindig ugyanabban a szobában, ugyanabban az időben tartózkodunk. Deréknál egy nyolclábnyi kötéllel leszünk összekötve. Egy évig soha nem érintjük meg egymást

- ismertették szabályaikat.

Együttműködésük címe Art/Life One Year Performance volt, és nagyrészt sikerült is betartaniuk a szabályokat, számok szerint az év során körülbelül 60 véletlen érintés történt, valamint egyetlen szándékos ölelés Montano részéről.

A páros férfi tagja, korábban eltöltött egy évet egy fa ketrecben beszéd nélkül, egy másik évet úgy, hogy minden egyes órában beütött egy időórát, valamint egy teljes évet a szabadban élt. A páros női tagja, viszont korábban egy olyan performanszt is csinált, amely során három napig bilincselve volt egy másik emberhez.

Hsieh és Montano mindennap készítettek magukról egy fényképet, és rögzítették a beszélgetéseiket is, bár rendkívül nehéz egy teljes évet eltölteni egy másik emberrel anélkül, hogy bele ne fáradnának.

Visszaemlékezések alapján a páros teljesen abbahagyta a beszélgetést, így elmondásuk szerint egyre állatiasabbá váltak, és érintés nélkül is veszekedtek, azzal, hogy erősen rángatták a kötelet, amely összekötötte őket. A kommunikáció összeomlása további problémához vezetett, mivel gyakorlatilag semmit sem tudtak csinálni a másik beleegyezése nélkül.

Az év vége felé azonban kezdtek jobban kijönni egymással, olyan érzés volt ez a kísérlet állításuk szerint, mintha kijöttek volna egy tengeralattjáróból - írja a Ladbible.