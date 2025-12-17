RETRO RÁDIÓ

Hatalmas bűnlajstromot gyűjtött össze a drogos férfi - így bukott le egy apró baki miatt

A soproni rendőrök két nap leforgása alatt elfogták a körözött elkövetőt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 16:40
Módosítva: 2025.12.17. 16:40
December 14-én tett feljelentést a rendőrségen egy soproni nő, miszerint élettársa az ő kocsijával fuvarozta egyik barátját Fertőrákosra, majd amíg a sofőr rövid időre kiszállt a nagy értékű kocsiból, az utasa elhajtott vele. Később telefonon kijelentette, hogy akkor adja vissza, ha fizetnek érte.

Drogot is találtak az elkövetőnél
Drogot is találtak az elkövetőnél Fotó: police.hu

Elfogatóparancs volt érvényben a drogos férfi ellen

A rendőrök tanúkat hallgattak meg, adatot gyűjtöttek, és felkutatták az elkövetőt, egy 29 éves kópházi férfit. December 16-án fertőrákosi rejtekhelyén fogták el, a zsebében kábítószergyanús, fehér por és a fogyasztásához használatos eszköz került elő, drogtesztje THC-re pozitív lett. 

Előállítását követően a nyomozók jármű önkényes elvétele, zsarolás bűntett kísérlete, kábítószer fogyasztása vétség és más bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit. Az is kiderült, hogy a Budapesti Központi Kerületi Bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, így a rendőrök őrizetbe vették - írja a rendőrség.

 

 

