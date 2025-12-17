Mindszenten csapott le a rendőrség, kristályt árult egy díler

A Police.hu írja, hogy összehangolt akció keretein belül csaptak le a rendőrök a dílerre, aki hónapokon át árult kristályt és cannabist Mindszenten.

Újabb dílert kapott el a rendőrség / Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Az megosztott információk szerint az érintett 2025 májusától kezdve szerzett be tudatmódosító szereket, elsősorban kristályt és cannabist, majd grammonként 10.000 és 20.000 forint közötti áron eladta azokat módszeresen kiépített fogyasztói körének – a vevők közül többen beismerték a kábítószerek használatot, az ügyben kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indult eljárás a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon.

A kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz! A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! A rendőrség és az együttműködő szervezetek tovább küzdenek a DELTA Program keretében a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények felszámolásáért. Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón!

– írta a rendőrség.