RETRO RÁDIÓ

Az út szélén négykézláb mászva találtak egy idős nőt - a rendőrök közbeléptek

A vasvári rendőrök mentették meg az idős hölgy életét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 21:15
rendőrség vércukor alacsony vércukorszint

A vasvári rendőrök mentették meg annak idős néninek az életét, akit a város vége táblától nem messze, az út szélén találtak négykézláb - közölte a Tények.

A vasvári rendőrök mentették meg az idős hölgy életét.
A vasvári rendőrök mentették meg az idős hölgy életét. Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé 

Járőrszolgálatuk során lettek figyelmesek az idős hölgyre, aki zavartan viselkedett. Azonnal a segítségére siettek és a hajnali fagypont közeli időjárástól védve a járőrautóba ültették a mentők kiérkezéséig. 

- írja a Vas vármegyei rendőrség keddi Facebook-bejegyzésében.

A kórházba szállítását követően derült ki, hogy a 80 éves néni zavartságát a veszélyesen alacsony vércukorszintje okozta, és semmire sem emlékezett. 

A rendőrség figyelmeztet

Arra kérünk Titeket, ha zavart, remegő, sápadt, bizonytalan mozgású vagy eszméletlen állapotú bajbajutottal találkoztok, azonnal hívjátok a 112-es segélyhívót, mert a gyors reakció életet menthet! 

- hívta fel a figyelmét mindenkinek a rendőrség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu