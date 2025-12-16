Az út szélén négykézláb mászva találtak egy idős nőt - a rendőrök közbeléptek

A vasvári rendőrök mentették meg annak idős néninek az életét, akit a város vége táblától nem messze, az út szélén találtak négykézláb - közölte a Tények.

A vasvári rendőrök mentették meg az idős hölgy életét. Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé

Járőrszolgálatuk során lettek figyelmesek az idős hölgyre, aki zavartan viselkedett. Azonnal a segítségére siettek és a hajnali fagypont közeli időjárástól védve a járőrautóba ültették a mentők kiérkezéséig.

- írja a Vas vármegyei rendőrség keddi Facebook-bejegyzésében.

A kórházba szállítását követően derült ki, hogy a 80 éves néni zavartságát a veszélyesen alacsony vércukorszintje okozta, és semmire sem emlékezett.

A rendőrség figyelmeztet

Arra kérünk Titeket, ha zavart, remegő, sápadt, bizonytalan mozgású vagy eszméletlen állapotú bajbajutottal találkoztok, azonnal hívjátok a 112-es segélyhívót, mert a gyors reakció életet menthet!

- hívta fel a figyelmét mindenkinek a rendőrség.