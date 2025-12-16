Életeket ment - egyre nagyobb siker a Gondosóra program!

Rövid időre félretették a karácsonyi előkészületeket azok a 65 év feletti magyarok, akiket a Gondosóra program meghívott a Bálna rendezvényközpontba. A december 16-án megrendezett Gondosóra Évzárón a program partnerszervezetei fogadták az időseket, hogy együtt tekintsenek vissza és ünnepeljék meg az eddig elért eredményeket - írja a Bors.

Óriási sikersztori lett a Gondosóra: a magyar kormány idősekről gondoskodó programja már életek tízezreit mentette meg és világszerte felkeltette a figyelmet. Az évzáró rendezvényen az idősekkel együtt ünnepelték a Gondosóra program sikerét / Fotó: Bors

Nemzetközileg is egyedülálló a Gondosóra program

Az évzáró rendezvény a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárának köszöntőjével indult.

Koncz Zsófia felidézte, hogy 2010-ben a kormány szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, aminek egyik eleme, hogy újra van 13. havi nyugdíj és jön a 14. havi juttatás is az idősek részére.

Az anyagi megbecsülés mellett azonban fontos része ennek a szövetségnek a gondoskodás, amit jól jelképez a Gondosóra program.

A Gondosóra program egy igazi sikertörténet és egy olyan lépés a magyar kormány részéről, amely nemzetközi szinten is egyedülálló. 65 éves kor felett ingyen biztosítunk egy 24 órás gondoskodást, törődést az idősebb honfitársaink számára. Azt mondhatom, hogy ez a magyar családtámogatási rendszernek egy ékköve. Ezt a programot – ahogyan a Nők40 programot vagy a nagyszülői GYED-et is – azért vezettük be, mert úgy gondoljuk, hogy a nagyszüleink, az idősebb korosztály nagyon fontos részét képezi a magyar családoknak

– mondta köszöntőjében Koncz Zsófia.

Koncz Zsófia, a családokért felelős államtitkár köszöntőjében felidézte, hogy a magyar kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal / Fotó: Bors

A KIM családokért felelős államtitkárának szavait támasztják alá azok a számadatok is, amelyeket a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője osztott meg a Borssal.

Két és fél év alatt jutottunk el 30 ezer felhasználótól több mint 950 ezer felhasználóig. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden második 65 év feletti rendelkezik már Gondosórával, ami mára már több mint 76 ezer esetben mentett életet, míg több, mint 700 ezer olyan eset volt, amikor az eszköz nem közvetlen életveszélyben jelentett segítséget

– számolt be Dr. Juhász Roland.

Dr. Juhász Roland, a Gondosóra program vezetője / Fotó: Bors

"A Gondosóra program igazi hungarikum"

- mondta a rendezvényen elmondott köszöntőjében Szentkirályi Alexandra, aki kiemelte azt is, hogy