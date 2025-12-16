Szentkirályi Alexandra: Felháborító, hogy a Tisza szerint az a jó, ha a nyugdíjasok nem élnek sokáig!

Felháborodásának adott hangot a fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán posztolt meg a Tisza Párt nyugdíjasokhoz való hozzáállásáról.

„Felháborító, hogy a Tisza szerint az a jó, ha a nyugdíjasok nem élnek sokáig!” – kezdi posztját Szentkirályi Alexandra. Majd így folytatja:

„A Tisza nyugdíjszakértője, Simonovits András szerint baj, ha a nyugdíjasok sokáig élnek, mert akkor túl sok pénzt kell költeni rájuk. Ez egy végtelenül embertelen, számító gondolat. Szerintünk nem lehet kérdés: minden élet érték! Mi az embert nézzük, és azért dolgozunk, hogy idős honfitársaink biztonságban, megbecsülve, hosszú életet élhessenek. A baloldali megszorítások politikája helyett mi megvédjük a 13. havi nyugdíjat, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Emellett a Gondosóra programmal olyan, az egész Európai Unióban egyedülálló szolgáltatást nyújt ingyenesen, minden nyugdíjasnak az állam, ami már több mint 70 ezer esetben mentett életet.

Míg ők sokallják a nyugdíjas éveket, mi azon vagyunk, hogy szüleink és nagyszüleink minél tovább és egészségben maradhassanak velünk!”

