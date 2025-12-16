RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Felháborító, hogy a Tisza szerint az a jó, ha a nyugdíjasok nem élnek sokáig!

„Ez egy végtelenül embertelen, számító gondolat.”

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 12:14
Módosítva: 2025.12.16. 12:51
Tisza Párt nyugdíjas Szentkirályi Alexandra

Felháborodásának adott hangot a fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán posztolt meg a Tisza Párt nyugdíjasokhoz való hozzáállásáról.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Metropol

„Felháborító, hogy a Tisza szerint az a jó, ha a nyugdíjasok nem élnek sokáig!” – kezdi posztját Szentkirályi Alexandra. Majd így folytatja: 
„A Tisza nyugdíjszakértője, Simonovits András szerint baj, ha a nyugdíjasok sokáig élnek, mert akkor túl sok pénzt kell költeni rájuk. Ez egy végtelenül embertelen, számító gondolat. Szerintünk nem lehet kérdés: minden élet érték! Mi az embert nézzük, és azért dolgozunk, hogy idős honfitársaink biztonságban, megbecsülve, hosszú életet élhessenek. A baloldali megszorítások politikája helyett mi megvédjük a 13. havi nyugdíjat, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Emellett a Gondosóra programmal olyan, az egész Európai Unióban egyedülálló szolgáltatást nyújt ingyenesen, minden nyugdíjasnak az állam, ami már több mint 70 ezer esetben mentett életet.
Míg ők sokallják a nyugdíjas éveket, mi azon vagyunk, hogy szüleink és nagyszüleink minél tovább és egészségben maradhassanak velünk!”

Nézd meg a teljes videót!

 

