Kiadták a figyelmeztetést: halálos is lehet a másnaposság, ez a tünet aggodalomra ad okot
A mértékletesség mindig jobb! Azonban ha ezeket a tüneteket észleljük alkoholfogyasztás után, akkor nem egy átlagos másnaposságról van szó.
Új figyelmeztetés látott napvilágot. Szinte mindenki volt már másnapos, azonban vannak olyan tünetek, amelyek jelzik, komoly baj van. Ilyenkor azonnali orvosi segítségre lehet szükség.
A másnaposság több okra vezethető vissza: a kiszáradás fejfájást és szomjúságot okoz, a gyulladás rossz közérzetet és fájdalmat, az alkohol pedig irritálhatja a gyomrot — emiatt jelentkezhet hányinger.
Komoly figyelmeztetés a másnaposság kapcsán
A szervezet a lebontás során acetaldehidet termel, egy mérgező anyagot, amely fejfájást és hányingert okozhat. A másnaposságot tovább súlyosbíthatja az alacsony vércukorszint, a rossz alvás, a fokozott agyi aktivitás. Akik már átélték, általában tudják, mire számítsanak — ám vannak olyan tünetek, amelyek azt jelzik, hogy a másnaposság egyáltalán nem normális és azonnali orvosi segítséget igényel.
A brit lakosságot most arra figyelmeztetik, hogy ismerjék fel a metanolmérgezést, amely sokkal súlyosabb állapotot idéz elő, mint egy átlagos másnaposság, és gyors beavatkozást követel. A kormány friss figyelmeztetése így fogalmaz:
Már kis mennyiségű metanol is gyorsan súlyos betegséget vagy akár halált okozhat!
A metanollal való mérgezés ritka olyan országokban, ahol szigorú szabályozás működik. De komoly probléma ott, ahol elterjedt a hamisított vagy házi készítésű alkohol.
A metanol már egészen kis mennyiségben is rendkívül mérgező. A fa lepárlásával készül és megtalálható többek között fagyállóban, üzemanyagban és festékhígítókban. Bizonyos helyeken illegálisan keverik valódi szeszes italokhoz, hogy olcsóbb legyen az előállítás.
A figyelmeztetésben leírják, hogy figyelni kell azokra a jelekre, amik metanolmérgezésre utalhatnak. Például:
- látászavarok;
- eszméletvesztés;
- görcsrohamok;
- gyorsan romló állapot;
- szapora vagy rendellenes légzés.
A metanol hatására a szervezetben hangyasav keletkezik, ami súlyos vérsavassághoz, vaksághoz vagy halálhoz vezethet, ha nem kezelik időben. A figyelmeztetésben leírják, a prevenció az egyik legfontosabb lépés.
Így tudjuk elkerülni az esetleges metanolmérgezést:
- Kerülni kell a házi vagy utcai alkoholt!
- Csak engedélyezett helyről vásároljunk!
- Mindig ellenőrizni kell az üveget!
Ha mégis metanolmérgezést kapunk, az idő kulcsfontosságú! Azonnal sürgősségi ellátást kell kapnunk – közölte a Mirror.
