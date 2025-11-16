RETRO RÁDIÓ

Kiadták a figyelmeztetést: halálos is lehet a másnaposság, ez a tünet aggodalomra ad okot

A mértékletesség mindig jobb! Azonban ha ezeket a tüneteket észleljük alkoholfogyasztás után, akkor nem egy átlagos másnaposságról van szó.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.16. 18:00
alkohol alkoholmérgezés metanolmérgezés

Új figyelmeztetés látott napvilágot. Szinte mindenki volt már másnapos, azonban vannak olyan tünetek, amelyek jelzik, komoly baj van. Ilyenkor azonnali orvosi segítségre lehet szükség.

Komoly alkoholfigyelmeztetés a másnaposságról
Komoly figyelmeztetés jött a másnaposságról
Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A másnaposság több okra vezethető vissza: a kiszáradás fejfájást és szomjúságot okoz, a gyulladás rossz közérzetet és fájdalmat, az alkohol pedig irritálhatja a gyomrot — emiatt jelentkezhet hányinger.

Komoly figyelmeztetés a másnaposság kapcsán

A szervezet a lebontás során acetaldehidet termel, egy mérgező anyagot, amely fejfájást és hányingert okozhat. A másnaposságot tovább súlyosbíthatja az alacsony vércukorszint, a rossz alvás, a fokozott agyi aktivitás. Akik már átélték, általában tudják, mire számítsanak — ám vannak olyan tünetek, amelyek azt jelzik, hogy a másnaposság egyáltalán nem normális és azonnali orvosi segítséget igényel.

A brit lakosságot most arra figyelmeztetik, hogy ismerjék fel a metanolmérgezést, amely sokkal súlyosabb állapotot idéz elő, mint egy átlagos másnaposság, és gyors beavatkozást követel. A kormány friss figyelmeztetése így fogalmaz:

Már kis mennyiségű metanol is gyorsan súlyos betegséget vagy akár halált okozhat!

A metanollal való mérgezés ritka olyan országokban, ahol szigorú szabályozás működik. De komoly probléma ott, ahol elterjedt a hamisított vagy házi készítésű alkohol.

A metanol már egészen kis mennyiségben is rendkívül mérgező. A fa lepárlásával készül és megtalálható többek között fagyállóban, üzemanyagban és festékhígítókban. Bizonyos helyeken illegálisan keverik valódi szeszes italokhoz, hogy olcsóbb legyen az előállítás.

A figyelmeztetésben leírják, hogy figyelni kell azokra a jelekre, amik metanolmérgezésre utalhatnak. Például:

  • látászavarok;
  • eszméletvesztés;
  • görcsrohamok;
  • gyorsan romló állapot;
  • szapora vagy rendellenes légzés.

A metanol hatására a szervezetben hangyasav keletkezik, ami súlyos vérsavassághoz, vaksághoz vagy halálhoz vezethet, ha nem kezelik időben. A figyelmeztetésben leírják, a prevenció az egyik legfontosabb lépés.

Így tudjuk elkerülni az esetleges metanolmérgezést:

  • Kerülni kell a házi vagy utcai alkoholt!
  • Csak engedélyezett helyről vásároljunk!
  • Mindig ellenőrizni kell az üveget!

Ha mégis metanolmérgezést kapunk, az idő kulcsfontosságú! Azonnal sürgősségi ellátást kell kapnunk – közölte a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu