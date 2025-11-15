Mandula Ádám megbánta a TikTok-botrányt, de fiával nem találkozhat tárgyalásig

Mandula Ádám néhány hónapja még azt nyilatkozta, hogy gyermeke és saját maga érdekében felhagy a kábítószerrel és az alkohollal, hogy jobb apa legyen. Ez azonban nem valósult meg: október közepén a TikTokon élőzés közben ittas állapotban bántalmazó magatartást tanúsított a fiával szemben. Mandula tisztában van vele, hogy elfogadhatatlanul viselkedett Medoxszal, de hangsúlyozta, hogy soha nem bántaná a gyermekét - írta meg a Bors.

Fotó: Mandula Ádám

Az eset után Géczi Bea azonnal a közös gyermekükhöz sietett, és megtette a jogi lépéseket. Ezentúl csak felügyelet mellett engedi Mandulának, hogy találkozzon Medoxszal. A rapper elmondta, hogy jelenleg csak telefonon tud beszélni a fiával, és várják az első tárgyalást. Hozzátette, hogy megérti Bea döntését, átbeszélték a történteket, és továbbra is jó a kapcsolatuk.

A napokban Mandula arról számolt be követőinek, hogy a párja várandós, és ez most nem kamu hír, szemben egy korábbi esettel. Akkor a barátnője hamis terhességi teszttel hitette el vele, hogy úton van az első közös gyermekük.

A kapcsolatuk megszakadásakor közölte, hogy az egész hazugság volt, majd betörte a rapper ablakát is. Később kibékültek, Mandula szerint a közös alkoholfogyasztás okozott feszültséget kettőjük között, de most mindketten felhagytak az ivással.

Igen, igaz a hír, nagyon boldogok vagyunk, 9 hetes a magzatunk, alig várom már, hogy megszülessen

Géczi Bea korábban arról beszélt, hogy az elmúlt hetek érzelmileg rendkívül megterhelők voltak számára, de minden erejét arra fordítja, hogy biztosítsa Medox nyugodt és szeretetteljes környezetét. Kijelentette, hogy számára a gyermekük biztonsága az első, és ezen a téren nem hajlandó kompromisszumot kötni. Úgy fogalmazott, hogy nem akar a múlton rágódni, inkább a jövőre és fia lelki békéjére koncentrál, és hisz abban, hogy a segítségkérés bátorságot jelent.