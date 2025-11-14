Fontos bejelentés történt: ez rengeteg embert érint

„A kormány kiterjeszti a csok plusz lakáshitelt úgy, hogy a jövőben ez a konstrukció akkor is igényelhető, ha a várandós nő 41 év feletti” – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter pénteken Budapesten.

Hankó Balázs (Fotó: Ripost)

Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésén azt mondta, ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést. Jelezte azt is, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál az szja-mentesség révén havonta átlagosan 109 ezer forinttal marad több, és a családi adókedvezmény júliusi, első ötven százalékos és a következő, januári ötven százalékos emelésével együtt 307 ezer forinttal segíti a háromgyermekes családokat a kormány.