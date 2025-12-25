Pogácsára és kommunikációra jut 100 millió, de parkőrségre egy fillér sem – Erzsébetvárosban így néz ki Niedermüllerék 2026-os költségvetése

Erzsébetváros 2026-os költségvetését a Niedermüller Péter vezette baloldali városvezetés december végén fogadta el. A dokumentum hivatalosan stabil, hitelfelvétel nélküli működést ígér, a részletek azonban mást is elárulnak: miközben a lakosságra egyre nagyobb terhek nehezednek, az önkormányzat saját reprezentációjára és kommunikációjára bőkezűen költ.

Éjszakai pillanatkép – állandó buli Erzsébetvárosban (Fotó: KD / Metropol)

A dokumentumok szerint a bevételi és kiadási főösszeget egyaránt közel 50 milliárd forintban állapították meg. Papíron tehát minden rendben van. A probléma nem az egyensúllyal, hanem a prioritásokkal van.

Az elmúlt időszakban Niedermüllerék megemelték az önkormányzati lakbéreket, nőtt a helyi adók terhe, és drágult a parkolás is. Ezek az intézkedések közvetlenül érintik az erzsébetvárosiakat, különösen az alacsonyabb jövedelműeket és a kisvállalkozásokat.

Ezzel párhuzamosan azonban parkőrségre továbbra sem jut forrás, holott a kerületben évek óta súlyos probléma a közterületi rend, a zöldfelületek állapota és illegális használata. A Fidesz ezen szeretett volna változtatni, a balos vezetés azonban ezt leszavazta.

Benedek Zsolt, a hetedik kerület fideszes képviselője Facebook-posztban reagált az abszurd döntésre.

A 2026-os költségvetés egyik leginkább vitatható tétele a több mint 100 millió forintos reprezentációs és kommunikációs keret. Ebbe beletartoznak a rendezvények, vendéglátás, kampányszerű tájékoztatás és a hivatali „pogácsázások” is. Mindez különösen visszás annak fényében, hogy a városvezetés rendszeresen forráshiányra hivatkozik, amikor a közbiztonság, a parkfenntartás vagy a lakók mindennapi problémái kerülnek szóba.

Niedermüller Péter közösségi oldalán optimista hangvételű bejegyzésben jelentette be a költségvetés elfogadását. A posztban szerepelnek a 2026-ra tervezett beruházások: a Madách Imre út felújítása, új önkormányzati bérház építése, parkmegújítások, kamerák beszerzése, meseösvények kialakítása. Ezek a tervek jól hangzanak, de sok erzsébetvárosi számára nem ezek a legégetőbb kérdések. Hanem az, hogy miért jut százmilliókban mérhető összeg kommunikációra, miközben alapvető közterületi feladatokra nem.