Pogácsára és kommunikációra jut 100 millió, de parkőrségre egy fillér sem – Erzsébetvárosban így néz ki Niedermüllerék 2026-os költségvetése
Miközben megemelték a lakbéreket, az adókat és a parkolási díjakat, a hetedik kerület vezetése több mint százmillió forintot szán reprezentációra és kommunikációra 2026-ban. Erzsébetváros balos vezetése ugyanakkor nem tartja fontosnak a parkőrséget, leszavazta a fideszes kezdeményezést.
Erzsébetváros 2026-os költségvetését a Niedermüller Péter vezette baloldali városvezetés december végén fogadta el. A dokumentum hivatalosan stabil, hitelfelvétel nélküli működést ígér, a részletek azonban mást is elárulnak: miközben a lakosságra egyre nagyobb terhek nehezednek, az önkormányzat saját reprezentációjára és kommunikációjára bőkezűen költ.
A dokumentumok szerint a bevételi és kiadási főösszeget egyaránt közel 50 milliárd forintban állapították meg. Papíron tehát minden rendben van. A probléma nem az egyensúllyal, hanem a prioritásokkal van.
Az elmúlt időszakban Niedermüllerék megemelték az önkormányzati lakbéreket, nőtt a helyi adók terhe, és drágult a parkolás is. Ezek az intézkedések közvetlenül érintik az erzsébetvárosiakat, különösen az alacsonyabb jövedelműeket és a kisvállalkozásokat.
Ezzel párhuzamosan azonban parkőrségre továbbra sem jut forrás, holott a kerületben évek óta súlyos probléma a közterületi rend, a zöldfelületek állapota és illegális használata. A Fidesz ezen szeretett volna változtatni, a balos vezetés azonban ezt leszavazta.
Benedek Zsolt, a hetedik kerület fideszes képviselője Facebook-posztban reagált az abszurd döntésre.
A 2026-os költségvetés egyik leginkább vitatható tétele a több mint 100 millió forintos reprezentációs és kommunikációs keret. Ebbe beletartoznak a rendezvények, vendéglátás, kampányszerű tájékoztatás és a hivatali „pogácsázások” is. Mindez különösen visszás annak fényében, hogy a városvezetés rendszeresen forráshiányra hivatkozik, amikor a közbiztonság, a parkfenntartás vagy a lakók mindennapi problémái kerülnek szóba.
Niedermüller Péter közösségi oldalán optimista hangvételű bejegyzésben jelentette be a költségvetés elfogadását. A posztban szerepelnek a 2026-ra tervezett beruházások: a Madách Imre út felújítása, új önkormányzati bérház építése, parkmegújítások, kamerák beszerzése, meseösvények kialakítása. Ezek a tervek jól hangzanak, de sok erzsébetvárosi számára nem ezek a legégetőbb kérdések. Hanem az, hogy miért jut százmilliókban mérhető összeg kommunikációra, miközben alapvető közterületi feladatokra nem.
A 2026-os büdzsét Niedermüllerék sikerként kommunikálják. Azonban a számok mögé nézve egy olyan költségvetés rajzolódik ki, ahol a lakosság fizet többet, az önkormányzat pedig saját működésére és láthatóságára költ bőkezűen.
Parkőrségre nincs pénz. Pogácsára és kommunikációra viszont van. Ez az arány sokak szerint nemcsak vitatható, hanem botrányos.
Erzsébetvárosban a bulinegyed miatt is szükség lenne a parkőrségre
