RETRO RÁDIÓ

Pogácsára és kommunikációra jut 100 millió, de parkőrségre egy fillér sem – Erzsébetvárosban így néz ki Niedermüllerék 2026-os költségvetése

Miközben megemelték a lakbéreket, az adókat és a parkolási díjakat, a hetedik kerület vezetése több mint százmillió forintot szán reprezentációra és kommunikációra 2026-ban. Erzsébetváros balos vezetése ugyanakkor nem tartja fontosnak a parkőrséget, leszavazta a fideszes kezdeményezést.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 06:00
Erzsébetváros 2026 Niedermüller költségvetés

Erzsébetváros 2026-os költségvetését a Niedermüller Péter vezette baloldali városvezetés december végén fogadta el. A dokumentum hivatalosan stabil, hitelfelvétel nélküli működést ígér, a részletek azonban mást is elárulnak: miközben a lakosságra egyre nagyobb terhek nehezednek, az önkormányzat saját reprezentációjára és kommunikációjára bőkezűen költ.

Éjszakai pillanatkép - állandó buli Erzsébetvárosban
Éjszakai pillanatkép – állandó buli Erzsébetvárosban (Fotó: KD / Metropol)

A dokumentumok szerint a bevételi és kiadási főösszeget egyaránt közel 50 milliárd forintban állapították meg. Papíron tehát minden rendben van. A probléma nem az egyensúllyal, hanem a prioritásokkal van.

Az elmúlt időszakban Niedermüllerék megemelték az önkormányzati lakbéreket, nőtt a helyi adók terhe, és drágult a parkolás is. Ezek az intézkedések közvetlenül érintik az erzsébetvárosiakat, különösen az alacsonyabb jövedelműeket és a kisvállalkozásokat.

Ezzel párhuzamosan azonban parkőrségre továbbra sem jut forrás, holott a kerületben évek óta súlyos probléma a közterületi rend, a zöldfelületek állapota és illegális használata. A Fidesz ezen szeretett volna változtatni, a balos vezetés azonban ezt leszavazta.

Benedek Zsolt, a hetedik kerület fideszes képviselője Facebook-posztban reagált az abszurd döntésre.

A 2026-os költségvetés egyik leginkább vitatható tétele a több mint 100 millió forintos reprezentációs és kommunikációs keret. Ebbe beletartoznak a rendezvények, vendéglátás, kampányszerű tájékoztatás és a hivatali „pogácsázások” is. Mindez különösen visszás annak fényében, hogy a városvezetés rendszeresen forráshiányra hivatkozik, amikor a közbiztonság, a parkfenntartás vagy a lakók mindennapi problémái kerülnek szóba.

Niedermüller Péter közösségi oldalán optimista hangvételű bejegyzésben jelentette be a költségvetés elfogadását. A posztban szerepelnek a 2026-ra tervezett beruházások: a Madách Imre út felújítása, új önkormányzati bérház építése, parkmegújítások, kamerák beszerzése, meseösvények kialakítása. Ezek a tervek jól hangzanak, de sok erzsébetvárosi számára nem ezek a legégetőbb kérdések. Hanem az, hogy miért jut százmilliókban mérhető összeg kommunikációra, miközben alapvető közterületi feladatokra nem.

A 2026-os büdzsét Niedermüllerék sikerként kommunikálják. Azonban a számok mögé nézve egy olyan költségvetés rajzolódik ki, ahol a lakosság fizet többet, az önkormányzat pedig saját működésére és láthatóságára költ bőkezűen.

Parkőrségre nincs pénz. Pogácsára és kommunikációra viszont van. Ez az arány sokak szerint nemcsak vitatható,  hanem botrányos.

Erzsébetvárosban a bulinegyed miatt is szükség lenne a parkőrségre



 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu