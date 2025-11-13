RETRO RÁDIÓ

Leszavazták az éjféli zárórát, a bulinegyed végleg elszabadult

A Niedermüller-féle vezetés és Vitézy Dávid döntései miatt Erzsébetváros élhetetlenné vált. A bulinegyedben megint a kocsma-kartell érdekei érvényesülnek, az erzsébetvárosi képviselő-testület leszavazta szerdán az éjféli záróra tervét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 05:00
Vitézy Dávid Benedek Zsolt Niedermüller Radics Béla , bulinegyed

A bulinegyed végleg elveszett, miután rendkívüli önkormányzati ülésen leszavazta az erzsébetvárosi képviselő-testület az éjféli záróra bevezetését. A döntés után Benedek Zsoltot, a Fidesz VII. kerületi önkormányzati képviselőjét és Radics Bélát, a fővárosi Fidesz képviselőjét kérdeztük.

bulinegyed
A bulinegyed már  a kocsmaturistáké Fotó:  Metropol

Benedek szerint a baloldali képviselők nem az erzsébetvárosiak, hanem a bulibárók pártjára álltak, és a döntéssel „végleg hátat fordítottak a helyieknek”. 

Szerinte az éjféli záróra elutasítása egyértelműen azt bizonyítja, hogy a baloldal a vendéglátós lobbi érdekeit szolgálja:

Nem vagyunk meglepve

 – mondta.

Világos, hogy ők nem Erzsébetváros érdekét, hanem egy jól körülhatárolható vendéglátó körét képviselik. Mi folytatjuk a harcot a lakókért.

A politikus arra emlékeztetett, hogy 2019-ben még a bulinegyed „rendbetételével” kampányolt Niedermüller, ma viszont „maga lett a kartell legnagyobb szponzora”.

Korábban is voltak ugye nekik már problémás, erre utaló előterjesztéseik, például átjátszották az éjfél utáni nyitvatartási engedélyeket a bulibárók egyesületéhez ( szerk. Közös Erzsébetvárosért Egyesület) vagy amikor odaadták szintén ennek az érdekkörnek, aki ebben az egyesületben tevékenykedik az öt legnagyobb vendéglátó mogul Belső Erzsébetvárosban, akik átjátszották vendéglátás céljára a területnek a korábbi idősek otthonát, az Akácos udvart. Ennek a helyén kocsma nyílik. A mai döntés kapcsán ismét világosan látszik, hogy Niedermüllerék a bulibárók pártjára álltak az itt lakókkal szemben. Nekünk az a véleményünk, hogy az itt lakók érdekeit kell képviselni, és az ő kéréseiknek kell megfelelni

– magyarázta Benedek Zsolt.

A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a sétálóutcásítás és a teraszbővítések „még tovább rontották a helyzetet”.  A lakosság elégedetlensége közben egyre nő: többen népszavazással próbálnának kiválni a kerületből.

Láthatjuk, hogy a „keresztapa” jól megcsinálta a dolgot

 – fogalmazott a Metropolnak Radics Béla, utalva Vitézy Dávidra, akinek javaslatára született meg a hírhedt „sétálóutcásítás”.

Ez az idézőjeles sétálóutcásítás a nyári időszakban teljesen elszabadította a káoszt. A zaj, a kosz, a randalírozás olyan méreteket öltött, hogy a Belső -erzsébetvárosi lakosság már nem bírja tovább, konkrétan menekülnek a kerületből

– mondta a politikus. A fővárosi képviselő szerint Budapest történelmi Erzsébetvárosa mára „egy kocsmakerületté” silányult, ahol a lakók érdekeit már senki sem képviseli. 

Minden alkalommal, amikor lehetőség lenne kiállni a lakosság mellett, Niedermüller Péter és Vitézy Dávid is a vendéglátóipari nagyvállalkozók oldalára állnak. Ez a mai szavazás egyértelművé tette: a Niedermüller-féle önkormányzat a bulibárók zsebében van!

– magyarázta Radics. Szerinte a Fidesz javaslata az utolsó esély volt, hogy valamennyire megfékezzék az eldurvult állapotokat. 

Ma volt az utolsó esély. Ezt a lehetőséget is elszalasztották. Erzsébetváros elveszett. A lakók vagy megszűnnek létezni, vagy kénytelenek lesznek kiválni a kerületből – ezért indult el a népszavazási kezdeményezés is.

A politikus elmagyarázta: 

A kocsmák az utcára terjeszkedhetnek, így több vendéget szolgálhatnak ki. Csakhogy innentől a buli már nem bent, hanem kint zajlik, és a részeg turisták az utcán ordítanak, szemtelenek, verekednek. A helyiek élete pokollá vált.” Radics példaként említette az Akácos udvar esetét is, ahol a régi nyugdíjasklubot kocsmává alakítják. „Sorra nyílnak a helyek, pedig megígérték, hogy nem nő tovább a kocsmák száma. A takarítás, a biztonsági költségek, a közterületi károk mind az önkormányzatot és az adófizetőket terhelik – a lakók ebből semmit nem nyernek.

A képviselő szerint a buliturizmus nemcsak a rendet, de a biztonságot is rombolja. Rávilágított  arra az esetre, hogy nemrég a rendőrség által előállított két marokkói turista randalírozása például, több mint másfél millió forintjába kerülhet az államnak, a tolmácsok és eljárási költségek miatt. Miközben a lakosság ebből csak a bűzt, a zajt és a félelmet kapja.

Radics kiemelte, hogy a rendőrség nem hibáztatható az erzsébetvárosi állapotokért, hiszen „mindig lelkiismeretesen dolgozott”:

Az új kapitány, Fabó Csaba kiváló szakember, de csodát ő sem tehet. Ha a kerületvezetés folyamatosan új kocsmákat enged nyitni, miközben bezárja a polgárőrséget, nem lesz elég rendőr a világon, hogy rendet tartson.

A fideszes képviselő szerint a mai szavazás mindent elmond:

Ezek az emberek 2019-ben még éjféli zárórát, rendet és tisztaságot ígértek. Ma ugyanők szavazták le az éjféli zárórát, miközben Erzsébetváros visszafordíthatatlanul a turisták kocsmakerületévé vált.

A bulinegyedben élőket a hangzavar kikészíti, az erről készült videó itt tekinthető meg:

 Mi a probléma a bulinegyeddel?

  • Állandó zaj és éjszakai randalírozás: a szórakozóhelyek hajnalig nyitva tartanak, a részeg turisták ordítoznak, szemetelnek, verekednek
  • Lakhatatlanná vált környék: a helyiek nem tudnak pihenni, egyre többen költöznek el a belső erzsébetvárosi utcákból
  • Közbiztonsági gondok: megjelent a drogkereskedelem, a prostitúció és a kisebb bűncselekmények tömege
  • Közterületi károk: a folyamatos takarítás, rendőri jelenlét és helyreállítás óriási költséget jelent az önkormányzatnak
  • Túlzsúfoltság és kosz: a „sétálóutcásítás” miatt kevesebb a parkolóhely, több a terasz, nagyobb a zaj és a szemét
  • Lakossági vélemény figyelmen kívül hagyása: a helyiek évek óta kérik a korlátozásokat (pl. éjféli záróra), de a döntéshozók rendre a vendéglátóipari lobbi érdekeit helyezik előtérbe
  • Turisták dominanciája: a negyed elvesztette helyi jellegét – a lakóházakban már szinte csak Airbnb-lakások működnek.

 

 

