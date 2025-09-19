Kiszakadnának a bulinegyed lakói Erzsébetvárosból - népszavazás lesz a vége

Erzsébetvárosban Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke népszavazást kezdeményeztek. A cél, hogy belső-Erzsébetváros, vagyis a híres-hírhedt bulinegyed váljon le a VII. kerületről, és csatlakozzon inkább a szomszédos V., VI. vagy VIII. kerülethez. A két közéleti szereplő szerint a helyieket magukra hagyták, a közlekedési káosz, a kosz és a félelem pedig élhetetlenné tették a városrészt.

Erzsébetváros belső része már élhetetlen, sokan költöznek el Fotó: Metropol

Magad uram, ha képviselőd nincs!

– ezzel a mottóval indított kezdeményezést a két erzsébetvárosi rabbi. Szerintük belső-Erzsébetváros, amely egykor Budapest nagy múltú zsidónegyede volt, mára élhetetlen bulinegyeddé vált és ezért itt az ideje, hogy a városrész kiharcolja a függetlenségét a VII. kerülettől.

A terv merész: a negyed váljon le Erzsébetvárosról, és csatlakozzon valamelyik szomszédos kerülethez – az V.-hez, a VI.-hoz vagy a VIII.-hoz. A kezdeményezők közleményükben kemény szavakkal indokolták a döntést.

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat vezetése a Fővárosi Önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit

– írják. Hozzáteszik: az elmúlt években a főváros és a kerület „közlekedési kísérleteket” folytatott a környéken, ami ellehetetlenítette a parkolást és állandó közlekedési káoszt okozott.

A főrabbi külön kiemelte a köztisztasági állapotokat:

A városrészben uralkodó helyzet már az egészségre való ártalmasságot súrolja. Az itt lakó polgárok nem érzik biztonságban magukat saját otthonukban.

A kritikák a szórakozóhelyekre is vonatkoznak. A kezdeményezők szerint a VII. kerületi önkormányzat évek óta képtelen rendezni a kocsmák és klubok működését.

Nemhogy új szabályozás nincs, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatják be

– áll a közleményben.

A két rabbi most arra hívja a lakosságot, hogy álljanak ki a kezdeményezés mellett, és követeljék a bulinegyed kiszakadását Erzsébetvárosból.

Elemi érdekünk, hogy olyan városrészhez tartozzunk, amely tiszta, és betartatja a rendeleteit, mint például az V. vagy a VI. kerület

– fogalmaztak.

Frölich Róbert és Szabó György azt is bejelentették, hogy a szomszédos kerületek vezetőit személyesen keresik fel egyeztetés céljából.