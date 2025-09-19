RETRO RÁDIÓ

Kiszakadnának a bulinegyed lakói Erzsébetvárosból - népszavazás lesz a vége

A bulinegyed lakói koszban, közlekedési káoszban és állandó zajban élnek, ezért a rabbik, akik korábban polgárőrséget is szerveztek, népszavazást kezdeményeznek arról, hogy a városrész váljon le a hetedik kerületről és csatlakozzon egy szomszédos kerülethez. Erzsébetvárosban már tarthatatlan a helyzet.

2025.09.19.
Erzsébetvárosban Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke  népszavazást kezdeményeztek. A cél, hogy belső-Erzsébetváros, vagyis a híres-hírhedt bulinegyed váljon le a VII. kerületről, és csatlakozzon inkább a szomszédos V., VI. vagy VIII. kerülethez. A két közéleti szereplő szerint a helyieket magukra hagyták, a közlekedési káosz, a kosz és a félelem pedig élhetetlenné tették a városrészt.

Erzsébetváros
Erzsébetváros belső része már élhetetlen, sokan költöznek el Fotó:  Metropol

Magad uram, ha képviselőd nincs!

– ezzel a mottóval indított kezdeményezést a két erzsébetvárosi rabbi. Szerintük belső-Erzsébetváros, amely egykor Budapest nagy múltú zsidónegyede volt, mára élhetetlen bulinegyeddé vált és ezért itt az ideje, hogy a városrész kiharcolja a függetlenségét a VII. kerülettől.

A terv merész: a negyed váljon le Erzsébetvárosról, és csatlakozzon valamelyik szomszédos kerülethez – az V.-hez, a VI.-hoz vagy a VIII.-hoz. A kezdeményezők közleményükben kemény szavakkal indokolták a döntést.

 

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat vezetése a Fővárosi Önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit

– írják. Hozzáteszik: az elmúlt években a főváros és a kerület „közlekedési kísérleteket” folytatott a környéken, ami ellehetetlenítette a parkolást és állandó közlekedési káoszt okozott.

 

A főrabbi külön kiemelte a köztisztasági állapotokat:

A városrészben uralkodó helyzet már az egészségre való ártalmasságot súrolja. Az itt lakó polgárok nem érzik biztonságban magukat saját otthonukban.

A kritikák a szórakozóhelyekre is vonatkoznak. A kezdeményezők szerint a VII. kerületi önkormányzat évek óta képtelen rendezni a kocsmák és klubok működését. 

Nemhogy új szabályozás nincs, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatják be

– áll a közleményben.

A két  rabbi most arra hívja a lakosságot, hogy álljanak ki a kezdeményezés mellett, és követeljék a bulinegyed kiszakadását Erzsébetvárosból.

Elemi érdekünk, hogy olyan városrészhez tartozzunk, amely tiszta, és betartatja a rendeleteit, mint például az V. vagy a VI. kerület

 – fogalmaztak.

 

Frölich Róbert és Szabó György azt is bejelentették, hogy a szomszédos kerületek vezetőit személyesen keresik fel egyeztetés céljából.

A kezdeményezés mögött tehát nem pusztán düh, hanem konkrét akarat is van és már megtervezték a konkrét lépéseket is. Ők tényleg komolyan gondolják  népszavazás útján leválasztani a bulinegyedet Erzsébetvárosról, és tisztább, biztonságosabb jövőt biztosítani a lakóknak.

 – üzeni a két közéleti vezető, akik szerint a helyieknek most először van valódi esélyük kimondani: elég volt a bulinegyed káoszából.

Erzsébetváros problémája nem újkeletű

Mint a Metropol már többször megírta, a bulinegyedben a lakók élete el van lehetetlenítve. A kerület történelmi belvárosa ma inkább hasonlít egy éjjel-nappali romkocsmára, mint lakóövezetre. A helyiek úgy érzik, teljesen magukra hagyták őket: a bizottság döntései a romkocsmák érdekeit szolgálják, nem a lakókét.

