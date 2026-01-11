Hogy mi van a 2026-os CPAC Hungary-vel?!

Ha CPAC Hungary, akkor nem meglepő a főszervező, Szánthó Miklós és a 2025-ös esemény egyik műsorvezetőjének, Bohár Dánielnek a beszélgetése. Ám az annál meglepőbb, amit a folyosói beszélgetés során rögzített egy kamera. Miközben a balos média is rárepült a 2026-os CPAC Hungary-re, sőt, vasárnap a TELEX is írt róla, a történet lehet, hogy új fordulatot vesz.

Elmarad idén a CPAC Hungary? (Fotó: A CPAC Facebook-oldala)

A Mandiner Facebook-oldalán landolt felvétel fejlécén ugyanis a következő mondat olvasható: „Elmarad idén a CPAC Hungary?”

A lesikamerás videófelvételen Szánthó Miklós, a CPAC-et is szervező Alapjogokért Központ főigazgatója és Bohár Dániel, a Megafon véleményvezére látható-hallható, meglepően sok kérdőjellel, bizonytalansággal.

Mint arra a Mandiner emlékeztet: Donald Trump Orbán Viktornak írt levelének nyilvánosságra hozatala után a balliberális Panyi Szabolcs nyomán egyes felületek arról cikkeztek, hogy az amerikai elnök budapesti kampányfellépését jelentették volna be a napokban, „de valami közbejött”.

A dolog különösen annak tükrében érdekes, hogy a Mandiner évek óta a CPAC Hungary egyik meghatározó médiapartnere, ennek ellenére semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott még, holott Szánthó Miklós szombaton határozottan arról beszélt a Hír TV-nek, hogy lesz CPAC Hungary 2026, ugyanakkor „pár nap türelmet” kért. Mi lesz ebből?!