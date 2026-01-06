RETRO RÁDIÓ

Magyarország a szólásszabadság élén – hidegzuhany a baloldalnak

Bár a sajtószabadságot tiporják, a miniszterelnököt elszigetelődéssel vádolják, a számok nem hazudnak. Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában.

Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában. Az összesítés szerint az ország 90 százalékos eredményt ért el, amellyel az élmezőnybe sorolták – írja a Magyar Nemzet.

Magyarország élvonalban a szólásszabadság rangsorolásában

Hiába próbálja a magyar baloldal eltiporni a sajtószabadságot, hiába mondják, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elszigetelődött, Magyarországon a szólásszabadság ugyanúgy jelen van és ezt már a számok is bizonyítják.

Magyarország 90 százalékos eredményt ért el a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában, ezzel pedig az élmezőnybe került.

A CPAC, a konzervatív közélet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje az Egyesült Államokból indult, Magyarországon pedig eddig négy alkalommal rendezték meg. Az ötödik CPAC Hungary kapcsán felmerült egy márciusi időpont lehetősége is, amelyre Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott, hogy a közeljövőben jelentős bejelentés várható az eseménnyel kapcsolatban.

 

