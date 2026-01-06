Magyarország a szólásszabadság élén – hidegzuhany a baloldalnak

Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában. Az összesítés szerint az ország 90 százalékos eredményt ért el, amellyel az élmezőnybe sorolták – írja a Magyar Nemzet.

Magyarország 90 százalékos eredményt ért el a szólásszabadság tekintetében. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Magyarország élvonalban a szólásszabadság rangsorolásában

Hiába próbálja a magyar baloldal eltiporni a sajtószabadságot, hiába mondják, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elszigetelődött, Magyarországon a szólásszabadság ugyanúgy jelen van és ezt már a számok is bizonyítják.

A CPAC, a konzervatív közélet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje az Egyesült Államokból indult, Magyarországon pedig eddig négy alkalommal rendezték meg. Az ötödik CPAC Hungary kapcsán felmerült egy márciusi időpont lehetősége is, amelyre Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott, hogy a közeljövőben jelentős bejelentés várható az eseménnyel kapcsolatban.