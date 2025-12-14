RETRO RÁDIÓ

Bohár Dániel leleplezte a Tisza párt valódi szándékát

A Háborúellenes Gyűlésen, Mohácson sikerült a Borsnak beszélnie Bohár Dániel influenszerrel, aki izgalmas olvasnivalót ajánlott. Egy kicsit talán hosszú, de megéri, különösen azoknak, akik nem ismerik a Tisza valódi szándékait.

Szerző: Metropol
2025.12.14.
bohár dániel tisza párt háborúellenes gyűlés mohács

Bohár Dániel influenszer amikor csak tud, részt vesz a Háborúellenes Gyűléseken. Nem volt ez másként december 13-án szombaton sem, amikor Mohácson került megrendezésre az esemény. Így a népszerű influenszerrel a Borsnak is sikerült beszélgetnie. Bohár Dániel a háborúval és a Tisza-adóval kapcsolatos meglátásai mellett egy elsőre talán bonyolult, de igen izgalmas olvasnivalót is ajánlott nekünk.

A Tisza-adócsomag és a háború szorosan összefügg!

Bohár Dániel kifejtette: nagyon fontos, hogy a patrióta, békeszerető magyar emberek nyíltan kiálljanak a béke mellett és a háború ellen.

Ez egyértelmű üzenet a nyugati világnak is, ahol sokan már szinte háborús lázban égnek: Európában igenis van egy ország, amely a béke oldalán áll. Ezért vagyok itt.

Az influenszer a NATO főtitkár nyilatkozatával kapcsolatban, miszerint öt éven belül olyan háború jöhet Európában, amilyet nagyapáink, dédapáink éltek át, azt mondta:

Szerintem ez egy rendkívül felelőtlen kijelentés volt. Ezek olyan mondatok, amelyeket senkitől sem akarunk hallani – pláne nem a NATO főtitkárától. Ezek nem segítik a békét, sőt, inkább félelmet keltenek.

Bohár Dániel ezután izgalmas olvasnivalót ajánlott:

Mindenkink ajánlom, hogy olvassa el a Tisza-csomagot, ami kiszivárgott. 667 oldal tudom, de megéri. Én elolvastam. Nagyon izgalmas: az anyag szépen végigveszi, hogy milyen megszorításokat terveznek. Így mindenki pontosan látni fogja, mit kínál a Tisza Párt a magyar választóknak.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

 

