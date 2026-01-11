Orbán Viktor: csapatösszetartás
Mindenki a miniszterelnökkel akart szelfizni.
A Fidesz-kongresszuson is rengetegen szerettek volna közös szelfit készíteni a miniszterelnökkel, aki készségesen állt rendelkezésre. Sőt, volt, hogy segítségképpen ő exponált – derül ki Orbán Viktor friss videójából, amit vasárnap este osztott meg a Facebook-oldalán. A felvételhez egyetlen szót írt: „csapatösszetartás”.
Nézd meg a nem mindennapi videót!
