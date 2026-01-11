RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: csapatösszetartás

Mindenki a miniszterelnökkel akart szelfizni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 21:28
Módosítva: 2026.01.11. 21:28
Fidesz-kongresszus Orbán Viktor szelfi

A Fidesz-kongresszuson is rengetegen szerettek volna közös szelfit készíteni a miniszterelnökkel, aki készségesen állt rendelkezésre. Sőt, volt, hogy segítségképpen ő exponált – derül ki Orbán Viktor friss videójából, amit vasárnap este osztott meg a Facebook-oldalán. A felvételhez egyetlen szót írt: „csapatösszetartás”.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Nem csak a nézőtéren, a színpadon is szelfiztek Orbán Viktorral a 2026-os Fidesz-kongresszuson! (Fotó: MW)

Nézd meg a nem mindennapi videót!

 

