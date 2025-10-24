Békemenet: kormánypárti politikusokkal vonult a tömeg, örömmel fogadták őket

Az 1956 október 23-i forradalom és szabadságharc megemlékezés központi ünnepsége tegnap a Kossuth téren került megrendezésre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A megemlékezés és az ünnepi műsor előtt csatlakozott be az ünneplőkhöz a Békemenet, ami délelőtt 11 órakor indult az Elvis Presley térről. A menet során az a hírességek mellett több kormánypárti politikus is feltűnt az óriási tömegben.

Minden időnk legnagyobb Békemenetén számos kormánypárti politikus is együtt vonult a tömeggel. Fotó: Metropol

Így vonultak a jobboldali politikusok a Békemeneten

Minden idők legnagyobb Békemenetén a legtöbb kormánypárti politikus is megjelent. Ők együtt vonultak a tömeggel és az újságírókkal. Mindezt tették úgy, hogy nem vette őket körbe egy biztonsági őr sem és nem léptek fel agresszívan az ellenzéki újságírókkal szemben, hanem készségesen válaszoltak a nekik feltett kérdésekre, miközben kezet fogtak és beszélgettek a béke mellett kiálló emberekkel.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalára töltött fel egy videót, amiben jól látszik, hogy testőrök nélkül vonult végig a Békemenet útvonalán az ünneplő tömeggel együtt. A frakcióvezető a bejegyzéséhez ezt írta:

Testőrök száma: nulla. Fellökött újságíró: nulla. Nálunk így megy ez.

Mint ahogy az jól ismert a Tisza párti politikusok rendszeresen agresszívan lépnek fel az újságírókkal szemben. Mindenki emlékszik a nyár egyik legfelháborítóbb pillanatára, mikor Ruszin-Szendi Romulusz lökdöste a Mandiner újságíróját Kötcsén, majd néhány pillanat múlva letagadta az egyértelmű tettét. Emellett pedig Magyar Péter is többször megalázta az újságírókat, főként a HírTV riporterét Futó Boglárkát, akinek a kolléganőjét, Szabó Rékát is többször értek atrocitások az ellenzéki tüntetések során.

Kocsis Máté mellett Lázár János is részt vett a Békemeneten, ahol ő is békésen sétált a tömegben a támogatói körében, akikkel pacsizott, kezet fogott és fotózkodott is velük, miközben "Hajrá magyarok!" kiáltással biztatta az embereket.

Mellettük Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke szintén a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést arról, hogy együtt menetelt a békéért kiálló civilekkel. Posztjában azt írta, hogy "Együtt a nemzeti tábor! Egy emberként állunk ki a béke mellett, közösen dobban szívünk. Zászlók a magasban, együtt erő vagyunk!". Ezután azt ezt követő posztjában megköszönte, hogy együtt megmutattuk a többség Magyarország és a béke oldalán áll.