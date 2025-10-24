Békemenet: Nem adunk lehetőséget a Tiszának, hogy megszüntesse azt, ami jó

Cunamiszerű sikert hozott a Békemenet. A Békemenet 2025 soha nem látott tömeget mozgatott meg. Az emberek egyszerre mondtak igent a Fidesz politikájára, és nemet arra, amit a Tisza, és Magyar Péter képvisel. Pont ezért százezrek hallgatták Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét.

A Békemenet több százezer embert vitt az utcára

Fotó: Hir tv

"Azok az elképzelések, amik fű alatt elhangzottak a Tiszától, nagyon nem jók. Az semmiféleképpen nem lehet támogatni. A béke miatt jöttem ki a Békemenetre, nekünk az a legfontosabb, egyszerűen elképesztő, ahogy sokan támogatni tudják a háborút" - mondta felháborodva egy idős nő.

Mindeki Orbán Viktort akarta hallani

Fotó: MW

"A háború egy nagyon komoly üzlet. A tönkrement nyugat-európai országok ebből akarnak meggazdagodni. Ezen mi átlátunk. Mindenkinek van anyja, apja, ebben a háborúban senki nem akar részt venni" - mondja egy nyugdíjas nő.

A magyar emberek nem akarnak háborúba menni

Fotó: Metropol

"Mi most fogjuk felvenni a 3 százalékos államilag támogatott hitelt, ami óriási segítség. A tiszásokat nem lehet komolyan venni" - mondja egy fiatal férfi.

A Békemenet kimondta: az emberek nem kérnek a Tiszából

Egészen elképesztő tömeg

Fotó: MW

"Kiállunk a nemzeti kormány értékei mellett, ezért jöttünk el a Békemenetre. Meg kell mutatnunk azt, hogy rengetegen vagyunk, mi szeretetben élünk, és nem ülünk fel semmilyen gyűlölet kampánynak. Nem adunk lehetőséget a Tiszának, hogy megszüntesse azt, ami jó, nem hagyjuk, hogy kormányra kerüljenek" - mondja egy fiatal férfi.