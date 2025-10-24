Európa legfontosabb politikai mozgalma töltötte meg Budapest utcáit - a Főváros fideszes politikusait kérdeztük a Békemenetről

"Isten hozta a szabadság vándorait!" Így köszöntötte a Kossuth térre érkező több százezres tömeget Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke 2025. október 23-án megrendezett Békemeneten. 1956. október 23-a morajlása visszhangzik most a tömegben. A miniszterelnök szerint azt bizonyítjuk most, hogy Magyarország nem felejt. 1956 talapzatára épült a kontinens legnagyobb nemzeti, hazafias politikai mozgalma, amely képes kormányon tartani Európa egyetlen keresztény, nemzeti, konzervatív kormányát. A Fidesz budapesti politikusait kérdeztük, hogy szerintük mi ma a Békemenet legfontosabb üzenete?

Európa legfontosabb politikai mozgalma, a Békemenet áthalad a Margit hídon / Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

"Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét!"

Brüsszel úgy döntött, hogy háborúba megy. De Magyarország a béke oldalára állt. Nem a mi háborúnk az orosz–ukrán háború. A fronton tízezrével esnek el a katonák. Az özvegyek és árvák száma az égig ér.

A háború blokkolja az európai és a magyar gazdaságot. Most újabb tízmilliárdokat akarnak kivenni az európaiak, köztük a mi zsebünkből. Magas energiaárak, háború, infláció — amíg tart a háború, nem lesz gazdasági fejlődés Európában. Kész csoda, hogy mi egyszerre tudunk otthonteremtési programot és adóreformot futtatni. Brüsszel adót akar emelni, meg akarja adóztatni a nyugdíjakat, fel akarja számolni a rezsicsökkentést

- mondta Orbán Viktor október 23-ai beszédében. A miniszterelnök szerint hadi terheket akarnak ránk kényszeríteni.

Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti elnöke egyetért a miniszterelnökkel. Szentkirályi Alexandra szerint a mostani Békemenet különösen fontos, mert most tényleg az a tét, hogy béke vagy háború.

Az a kérdés, hogy azok a hangok nyernek-e, amelyek a béke, a nemzeti szuverenitás és a magyar érdekek mellett állnak, vagy azok győznek, akik belesodornák a magyarságot egy háborús konfliktusba, akik mindig kiszolgáltatják a magyarokat, a magyar szempontokat a külföldi érdekeknek. Mi vagyunk azok, akik a konfliktus kirobbanása óta a béke mellett állunk. Pedig mennyi bántást kaptunk azért, mert kiálltunk a béke mellett — emlékezzenek vissza! Pedig egyre inkább létjogosultságot nyer ez az álláspont. Ki kell találni azt a mindenki számára elfogadható kompromisszumot, amellyel ezt a háborút le lehet zárni. Ezt a józanságot Európában egyedül Magyarország képviselte. Trump és Putyin is azt mondták, hogy Budapest a megfelelő hely a tárgyalásokra — ez visszaigazolja a mi álláspontunkat. Mert olyan helyen nem lehet tárgyalni, ahol háborúpártiak ülnek az asztalnál

- nyilatkozta Szentkirályi Alexandra a Metropolnak.