Európa legfontosabb politikai mozgalma töltötte meg Budapest utcáit - a Főváros fideszes politikusait kérdeztük a Békemenetről
Szabadságról és békéről kérdeztük Szentkirályi Alexandrát, a budapesti Fidesz elnökét és Gulyás Gergely Kristófot, a Fidesz fővárosi képviselőjét. Hogy látják mi ma a Békemenet fő üzenete?
"Isten hozta a szabadság vándorait!" Így köszöntötte a Kossuth térre érkező több százezres tömeget Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke 2025. október 23-án megrendezett Békemeneten. 1956. október 23-a morajlása visszhangzik most a tömegben. A miniszterelnök szerint azt bizonyítjuk most, hogy Magyarország nem felejt. 1956 talapzatára épült a kontinens legnagyobb nemzeti, hazafias politikai mozgalma, amely képes kormányon tartani Európa egyetlen keresztény, nemzeti, konzervatív kormányát. A Fidesz budapesti politikusait kérdeztük, hogy szerintük mi ma a Békemenet legfontosabb üzenete?
"Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét!"
Brüsszel úgy döntött, hogy háborúba megy. De Magyarország a béke oldalára állt. Nem a mi háborúnk az orosz–ukrán háború. A fronton tízezrével esnek el a katonák. Az özvegyek és árvák száma az égig ér.
A háború blokkolja az európai és a magyar gazdaságot. Most újabb tízmilliárdokat akarnak kivenni az európaiak, köztük a mi zsebünkből. Magas energiaárak, háború, infláció — amíg tart a háború, nem lesz gazdasági fejlődés Európában. Kész csoda, hogy mi egyszerre tudunk otthonteremtési programot és adóreformot futtatni. Brüsszel adót akar emelni, meg akarja adóztatni a nyugdíjakat, fel akarja számolni a rezsicsökkentést
- mondta Orbán Viktor október 23-ai beszédében. A miniszterelnök szerint hadi terheket akarnak ránk kényszeríteni.
Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti elnöke egyetért a miniszterelnökkel. Szentkirályi Alexandra szerint a mostani Békemenet különösen fontos, mert most tényleg az a tét, hogy béke vagy háború.
Az a kérdés, hogy azok a hangok nyernek-e, amelyek a béke, a nemzeti szuverenitás és a magyar érdekek mellett állnak, vagy azok győznek, akik belesodornák a magyarságot egy háborús konfliktusba, akik mindig kiszolgáltatják a magyarokat, a magyar szempontokat a külföldi érdekeknek. Mi vagyunk azok, akik a konfliktus kirobbanása óta a béke mellett állunk. Pedig mennyi bántást kaptunk azért, mert kiálltunk a béke mellett — emlékezzenek vissza! Pedig egyre inkább létjogosultságot nyer ez az álláspont. Ki kell találni azt a mindenki számára elfogadható kompromisszumot, amellyel ezt a háborút le lehet zárni. Ezt a józanságot Európában egyedül Magyarország képviselte. Trump és Putyin is azt mondták, hogy Budapest a megfelelő hely a tárgyalásokra — ez visszaigazolja a mi álláspontunkat. Mert olyan helyen nem lehet tárgyalni, ahol háborúpártiak ülnek az asztalnál
- nyilatkozta Szentkirályi Alexandra a Metropolnak.
A Tisza Pártnak a magyarok pénzére fáj a foga
Szentkirályi Alexandra arra is ráirányította a figyelmünket, hogy miért akarja a Tisza Párt annyira megsarcolni a magyarságot? Hova is menne az a pénz, amit a magyaroktól vennének el?
És azt is látjuk, hova kell ez a pénz: ezekre a bizonyos háborúpárti tervekre. Ezért van az, hogy megsarcolnák a nyugdíjasoktól kezdve a dolgozó középosztályon át a fiatalokig mindenkit. Mert ez a pénz bizony nem Magyarországon költődne el, hanem menne szépen Ukrajnába és a háborúpárti intézkedésekre
- tehát ezért akarja a Tisza rátenni a mocskos mancsát a pénzünkre.
Gulyás Gergely Kristóf a Fidesz budapesti képviselő szerint a Békemenet a globális béke mellett éppen emiatt is fontos! A több százezres tömeg azt is üzeni, hogy eddig és ne tovább! Miközben a Tisza Párt brüsszeli gazdáinak adópolitikáját hajtaná végre, addig a magyarok igenis egy emberként kiállnak a béke, a szuverenitás mellet, aminek fontos eleme az önálló adópolitika is.
Október 23-a arról szól, hogy a magyarok mindig kiállnak a szabadság oldalán. Ismét ki kell állnunk a magyar szuverenitás és szabadság oldalán. Amikor veszélybe kerül az, hogy Magyarország saját adópolitikája felett rendelkezhessen, akkor igenis ki kell jönnie ennyi embernek, és határozottan ki kell mondanunk: nem! Mi a magyar szabadság oldalán állunk
- nyilatkozta Gulyás Gergely Kristóf a Metropolnak.
A Békemenet tehát aktuálisabb, mint valaha, hiszen éppen ideje lenne, hogy vége legyen annak a szörnyű háborúnak, ami a szomszédunkban zajlik. Ha végre pontot tennénk ennek a borzalmas időszaknak a végére, akkor az ország ismét fejlődő pályára állhatna.
Ezért van itt ennyi ember. Ez a két téma — a béke és a szuverenitás — az, ami ennyi embert megmozgatott, és ez lesz a tétje a jövő évi választásnak is. Én hiszek abban, hogy a magyarok, ahogy a történelem során mindig, most is a jó választást fogják meghozni
- zárta gondolatait Gulyás Gergely Kristóf.
